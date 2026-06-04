IU propone que Huelva capital tenga su propio protocolo de contaminación atmosférica

Vista de la ciudad de Huelva durante el incendio de Marismas del Burro. - IU

HUELVA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida ha propuesto que el Ayuntamiento de Huelva impulse la elaboración de un protocolo municipal específico para episodios de contaminación atmosférica y emergencias ambientales, como indican expertos en calidad del aire, con el objetivo de "mejorar la prevención, la coordinación institucional y la información a la ciudadanía ante situaciones que puedan afectar a la salud pública".

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, IU ha señalado que el reciente incendio declarado en las Marismas del Burro, dentro del Paraje Natural de Marismas del Odiel, cuya nube de humo afectó a la capital onubense y a varios municipios del entorno, "ha puesto de manifiesto la necesidad de que la ciudad disponga de herramientas propias para actuar con rapidez y eficacia ante este tipo de episodios".

Así, el coordinador provincial de IU Huelva, Marcos Toti, ha señalado que "Huelva necesita un protocolo municipal claro, conocido por la ciudadanía y elaborado con el asesoramiento de expertos", que "permita establecer con antelación qué medidas deben adoptarse y cómo debe informarse a la población cuando se produzcan situaciones de contaminación atmosférica que puedan afectar a la salud".

La propuesta de Izquierda Unida plantea que dicho protocolo sea elaborado con la participación de especialistas en salud pública, calidad del aire, protección civil y medio ambiente, contando además con la colaboración de la Universidad de Huelva, organizaciones sociales y asociaciones vecinales.

Toti ha explicado que la experiencia vivida durante el incendio ha evidenciado "carencias en los mecanismos de comunicación pública". "La información trasladada a la ciudadanía fue claramente insuficiente. En una situación en la que se recomienda cerrar puertas y ventanas, evitar actividades al aire libre o extremar las precauciones con personas vulnerables, las administraciones deben asegurarse de que el mensaje llega al conjunto de la población", ha afirmado.

Por ello, Izquierda Unida considera que en futuras situaciones similares "debería utilizarse el sistema ES-Alert, la herramienta de avisos masivos a teléfonos móviles empleada en emergencias de protección civil, para comunicar de forma inmediata las recomendaciones y medidas preventivas que deban adoptar los ciudadanos".

"Cuando existe un riesgo potencial para la salud pública no basta con publicar mensajes en redes sociales o confiar en que la población acceda a la información a través de los medios de comunicación. Deben utilizarse todos los recursos disponibles para garantizar que los avisos llegan de forma directa e inmediata a la ciudadanía", ha añadido el dirigente de IU.

Junto a la iniciativa municipal, la organización también ha reclamado a la Junta de Andalucía que acelere la aprobación definitiva del Plan de Acción a Corto Plazo para episodios de contaminación atmosférica en la zona industrial de Huelva, cuya tramitación continúa actualmente en fase de exposición pública.

Al respecto, Toti ha señalado que la existencia de este procedimiento en elaboración demuestra que las administraciones son "conscientes de la necesidad de contar con protocolos específicos para responder ante episodios de contaminación atmosférica". "Lo ocurrido estos días confirma que no podemos seguir demorando la puesta en marcha de herramientas que permitan actuar con rapidez, transparencia y seguridad cuando se produzcan situaciones que puedan afectar a la salud de la población", ha manifestado.

El coordinador provincial de IU ha recordado además que diversos expertos han alertado durante los últimos días sobre las elevadas concentraciones de partículas registradas como consecuencia del incendio, lo que refuerza la necesidad de disponer de mecanismos claros tanto para la vigilancia ambiental como para la información pública.

"Huelva convive con una importante actividad industrial y con riesgos ambientales que exigen planificación permanente. La ciudadanía tiene derecho a recibir información clara, inmediata y comprensible cuando se produzcan episodios que puedan afectar a su salud", ha concluido Toti.

De este modo, Izquierda Unida ha anunciado que promoverá iniciativas institucionales para impulsar tanto la elaboración del protocolo municipal como la aprobación definitiva del plan autonómico, con el objetivo de "reforzar la capacidad de respuesta de las administraciones ante futuros episodios de contaminación atmosférica".