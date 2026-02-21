IU reclama a la Diputación de Huelva que abandone el proyecto de la estación de Renfe tras el "doble varapalo" judicial

Diputado provincial y portavoz de La Izquierda, Marcos Toti, frente a la estación de Renfe. - LA IZQUIERDA DE HUELVA

HUELVA 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Izquierda de Huelva (IU, Verdes Equo, Podemos, Iniciativa) ha valorado la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de no admitir a trámite los recursos presentados por el Ayuntamiento de Huelva y la Diputación Provincial contra el auto que mantiene las medidas cautelares que protegen el edificio histórico de la antigua estación de Renfe de la capital onubense, por lo que pide a Diputación que "abandone de una vez el proyecto de destrucción del patrimonio" tras el "doble varapalo" judicial.

Según recogen desde IU en un comunicado, el TSJA, en el auto notificado ayer desestimó el recurso de reposición al considerar que la modificación del nivel de protección urbanística del inmueble afecta de forma sustancial a su estatuto jurídico y que su rebaja pone en peligro los valores arquitectónicos y patrimoniales que justifican la protección integral.

Además, señalan desde IU, que la medida cautelar, dictada en diciembre de 2025, mantiene las salvaguardas contra cambios que puedan alterar la configuración original de este emblemático edificio neomudéjar.

Para el diputado provincial y portavoz de La Izquierda, Marcos Toti, la resolución del TSJA supone una confirmación de las advertencias que su formación ha venido lanzando desde hace meses. Toti ha señalado que "la justicia nos da la razón", recordando que ya en su momento calificaron el proyecto promovido por la Diputación como "ilegal y dañino para un edificio protegido".

"La desestimación del recurso deja claro que no era aceptable reducir la protección de un inmueble de valor histórico para justificar una intervención que podía comprometer su integridad. Esta situación no sólo ha generado incertidumbre jurídica, sino un coste político y reputacional que la Diputación debe asumir", ha afirmado Toti en su valoración.

Ante este nuevo pronunciamiento judicial, La Izquierda ha exigido a la Diputación Provincial de Huelva que abandone de forma definitiva el proyecto actual y deje de "insistir en una propuesta que vulnera normativa vigente y que se ha demostrado jurídicamente insostenible".

Marcos Toti ha reclamado que se abra un proceso alternativo que apueste por una restauración del edificio respetuosa con su protección integral y compatible con su valor patrimonial, junto a una gestión transparente de los fondos públicos implicados.