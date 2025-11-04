La Izquierda de Huelva propone el primer Reglamento para "abrir la Diputación a la Participación Ciudadana"

HUELVA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El grupo de Izquierda Unida, Verdes Equo, Podemos, Iniciativa ha presentado en la Diputación Provincial una moción para impulsar la elaboración de un Reglamento de Participación Ciudadana, con el objetivo de "abrir las puertas de la institución provincial a la voz de la ciudadanía y los colectivos sociales".

En un comunicado, el diputado provincial Marcos Toti ha defendido que "la democracia no se puede limitar al voto cada cuatro años", toda vez que ha subrayado que la participación activa de la ciudadanía en la gestión pública es "fundamental para el desarrollo de una sociedad más justa, diversa e inclusiva".

"Iniciar los trámites necesarios para elaborar y aprobar un reglamento mediante un proceso abierto, plural y colaborativo, en el que participen tanto el personal técnico de la Diputación como los distintos grupos políticos y, especialmente, las personas y movimientos sociales, que son quienes conocen de primera mano las necesidades y posibles soluciones de la provincia onubense", ha explicado.

El diputado ha subrayado que otras diputaciones como las de Sevilla, Córdoba o Jaén ya disponen de reglamentos de participación, y ha reclamado que la de Huelva "también permita a los vecinos y vecinas intervenir en Pleno, proponer iniciativas o promover consultas". "Creemos firmemente que una Diputación más participativa será una Diputación más democrática, eficiente y cercana", ha concluido Toti, quien hizo un llamamiento al resto de grupos políticos para que respalden la propuesta: "La participación debe ser un compromiso con la transparencia, la democracia y el bien común en nuestra provincia".