La Izquierda lleva a Diputación un plan de choque para "acabar con las listas de espera en dependencia"

El diputado provincial de Izquierda Unida, Verdes Equo, Podemos, Iniciativa, Marcos Toti. - IZQUIERDA UNIDA

HUELVA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El diputado provincial de Izquierda Unida, Verdes Equo, Podemos, Iniciativa, Marcos Toti, lleva a Pleno una moción para exigir "soluciones urgentes" ante "el colapso del sistema de dependencia en Andalucía", una iniciativa alineada con las propuestas que Por Andalucía viene reclamando durante toda la legislatura en el Parlamento andaluz.

Según ha indicado la coalición en una nota de prensa, Toti ha alertado de que "una persona muere cada día en la provincia de Huelva esperando la resolución o valoración del sistema de Dependencia mientras Juanma Moreno sigue mirando para otro lado".

Según recoge la iniciativa registrada, actualmente 51.547 personas en Andalucía permanecen pendientes de valoración o de recibir la prestación que les corresponde por ley, casi 3.200 personas corresponderían a la provincia de Huelva, situando a la comunidad y a la provincia entre las que peores indicadores presenta en todo el Estado.

"Estamos hablando de familias esperando una valoración, una prestación o una ayuda que ya está reconocida por ley. No es un problema menor, es un problema de dignidad. Los últimos datos consolidados señalan que el tiempo medio de resolución de un expediente supera ampliamente los plazos legales. La Junta está tardando de media 496 días en resolver algo que la Ley establece que debe hacerse en un máximo de 180 días", ha señalado el diputado provincial.

Durante 2025, además, miles de personas fallecieron en Andalucía sin haber recibido la atención que les correspondía. "Cada 75 minutos muere una persona en nuestra tierra esperando la Ley de Dependencia. Eso no es una cifra, es un fracaso político", ha criticado Toti.

La iniciativa recuerda que en los últimos años el Gobierno de España ha incrementado "de manera significativa la" financiación del sistema de dependencia, "recuperando niveles de aportación que fueron recortados durante la anterior crisis económica".

Para Izquierda Unida y Por Andalucía, el problema en Andalucía "no es solo de recursos, sino de prioridades, planificación y gestión". En este sentido, Toti ha subrayado que la comunidad cuenta con apenas 439 profesionales valoradores para toda Andalucía, una cifra claramente insuficiente para absorber el volumen de expedientes acumulados.

La iniciativa también pone el foco en la situación del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), "pilar esencial" del sistema y sector altamente feminizado. "En Andalucía, el precio/hora está fijado en 16,63 euros, muy por debajo de otras comunidades autónomas", ha aseverado.

"Estamos hablando de trabajadoras que sostienen el sistema con salarios bajos y condiciones precarias. No se puede defender la dependencia sin dignificar a quienes la hacen posible cada día", ha afirmado Toti.

La moción que defenderá Izquierda Unida en la Diputación de Huelva recoge las mismas líneas de trabajo que Por Andalucía ha planteado en el Parlamento andaluz y plantea, entre otras medidas un plan de Choque extraordinario con objetivos y plazos concretos para "reducir las listas de espera, el refuerzo inmediato de los equipos de valoración y elevar el precio/hora del Servicio de Ayuda a Domicilio hasta al menos 20 euros, garantizando que la subida repercuta directamente en las trabajadoras".

Además, pide impulsar la gestión pública directa como modelo prioritario, permitir que las personas con grado I accedan a mayores niveles de intensidad en la ayuda a domicilio, garantizar la sostenibilidad de las residencias concertadas sin ánimo de lucro.

"Lo que pedimos es que el PP onubense deje de tapar las vergüenzas de Juanma Moreno y vote a favor de que la Junta cumpla la Ley", ha señalado Toti. Desde Izquierda Unida y Por Andalucía insisten en que la Ley de Dependencia es uno de los pilares del Estado del Bienestar y que no puede convertirse en un derecho vacío.

"Cuando un derecho tarda más del doble de lo que marca la ley en hacerse efectivo, lo que falla no es la norma, es la voluntad política", ha concluido el diputado provincial.