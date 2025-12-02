La Izquierda presenta dos enmiendas a los presupuestos de la Diputación de Huelva para vivienda y cultura

El portavoz del Grupo Izquierda Unida, Verdes Equo, Podemos, Iniciativa en la Diputación de Huelva, Marcos Toti. - IU

HUELVA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Izquierda Unida, Verdes Equo, Podemos, Iniciativa en la Diputación de Huelva defenderá en el pleno de este miércoles dos enmiendas al proyecto de Presupuestos 2026, centradas en "reforzar las políticas públicas de vivienda y en situar la inversión cultural por habitante al nivel de otras Diputaciones andaluzas".

Según ha indicado la coalición en una nota de prensa, el diputado provincial Marcos Toti, ha destacado una enmienda para una inversión histórica en vivienda de más de 11,3 millones de euros, destinada a impulsar "un plan de vivienda real, efectivo, ambicioso, sostenible y que coloque a Huelva a la vanguardia de las políticas públicas de acceso a la vivienda".

Al respecto, la propuesta consiste en incorporar al presupuesto los 11,3 millones de euros adicionales que el Gobierno central transferirá a Diputación por la Participación en los Impuestos del Estado (PIE), una partida "que el actual equipo de Gobierno ha decidido no incluir en el presupuesto", y que desde el grupo de La Izquierda plantean destinar íntegramente a políticas de vivienda social.

Así, el diputado ha señalado que, "pese a que por primera vez se recoge una partida de 300.000 euros para el programa de promoción y gestión de vivienda de protección pública", esta cantidad "es completamente insuficiente para una provincia cuyo problema estructural más grave es el del acceso a la vivienda".

"300.000 euros para los 80 municipios de Huelva es una inversión irrisoria, si tenemos en cuenta el gravísimo problema de acceso a la vivienda que padece la población onubense, especialmente la juventud, que sufre uno de los salarios medios más bajos del país. Sumar a las políticas de vivienda los más de 11 millones de euros adicionales del Estado constituye una oportunidad que no debemos dejar pasar", ha afirmado Toti.

Por otro lado, la segunda enmienda afecta al área de Cultura. Según ha explicado Toti, Huelva es actualmente "la segunda provincia que menos invierte en cultura por habitante, con 8,89 euros, muy por debajo de la media andaluza". Desde el grupo de La Izquierda se propone detraer algo más de dos millones de euros de partidas "superfluas", como gastos protocolarios, propaganda o conceptos "perfectamente reducibles", para destinarlos íntegramente al presupuesto cultural.

Con esta modificación, el área alcanzaría los 6,8 millones de euros, lo que supondría un gasto de 12,63 euros por habitante, superando la media andaluza de 11,70 euros y situando a Huelva como la tercera provincia de Andalucía en inversión cultural.

De este modo, Toti ha insistido en que ambas enmiendas buscan que el presupuesto "afronte de cara los verdaderos problemas de la provincia" y permita a los municipios "disponer de herramientas reales para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía".

"Se trata de ser valientes y ofrecer respuestas reales, de plantear un proyecto de provincia donde la juventud pueda desarrollar un proyecto de vida, con empleo de calidad y vivienda digna. De situar a la cultura en el lugar que merece como motor de cohesión, identidad, desarrollo y transformación social", ha indicado.

Del mismo modo, en líneas generales, el diputado provincial de la coalición, ha explicado que el presupuesto elaborado por el equipo de gobierno "sigue sin afrontar los grandes retos de la provincia, incumpliendo la función esencial de la institución: asistir a los municipios menores de 20.000 habitantes y corregir desigualdades garantizando servicios públicos de calidad en todo el territorio".