Izquierda Unida hace un llamamiento a “llenar las calles de Huelva de feminismo” este 8M

La responsable de Organización de IU Huelva, Silvia Zambrano (IU Huelva). - IU HUELVA

HUELVA 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida de Huelva ha animado a la ciudadanía a participar en la manifestación convocada con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, para "volver a llenar las calles de reivindicación feminista".

En una nota, la responsable de Organización de IU Huelva, Silvia Zambrano, ha señalado que el 8M sigue siendo "una jornada imprescindible de movilización para defender los derechos de las mujeres y para recordar que la igualdad real aún está lejos de alcanzarse". En este sentido, Zambrano ha destacado que "volveremos a las calles para reivindicar y visibilizar la lucha de las mujeres en pie de igualdad con los hombres, en todos los ámbitos de la vida social, laboral y política".

De este modo, Zambrano ha defendido que el feminismo es actualmente "una herramienta imprescindible para defender la vida, la paz y los derechos sociales", en un contexto internacional "marcado por conflictos bélicos, crisis climática y el avance de discursos reaccionarios que cuestionan derechos que se creían consolidados".

"Ante la guerra, la violencia y el odio, más feminismo", ha afirmado Zambrano, quien ha subrayado que el movimiento feminista ha estado "históricamente ligado a la defensa de la paz, la justicia social y la solidaridad entre los pueblos". De esta manera, la responsable de IU ha invitado a participar en la manifestación, que partirá este sábado a las 12,00 horas desde la Plaza del Antiguo Estadio Colombino.

En el ámbito local, Izquierda Unida ha advertido de que los datos siguen reflejando una "profunda desigualdad". Según el informe anual de Comisiones Obreras, Huelva presenta la mayor brecha salarial de Andalucía, situada en el 36,2 por ciento, mientras que en la capital alcanza el 28,4 por ciento. Además, las mujeres dedican casi siete horas diarias a las tareas de cuidado, frente a menos de cuatro en el caso de los hombres, lo que repercute directamente en mayores tasas de parcialidad y precariedad laboral.

Para Zambrano, estos datos evidencian que "la organización de los cuidados sigue recayendo mayoritariamente sobre las mujeres, muchas veces de manera gratuita, lo que demuestra que el sistema continúa sosteniéndose sobre el trabajo invisible de millones de mujeres".

Por ello, desde Izquierda Unida han defendido la necesidad de "reforzar las políticas públicas de igualdad y de impulsar servicios públicos de cuidados que garanticen una corresponsabilidad real". La formación también alerta del avance de discursos "reaccionarios y negacionistas de las violencias machistas, que intentan cuestionar las políticas de igualdad y limitar la libertad de las mujeres".

"Frente a quienes señalan a las mujeres, a las personas migrantes o a los colectivos más vulnerables, defendemos una educación pública que construya igualdad, pensamiento crítico y convivencia", ha afirmado Zambrano. Asimismo, ha precisado que la lucha feminista "sigue siendo imprescindible frente a todas las formas de violencia machista".

En lo que va de año se han registrado diez asesinatos machistas y dos menores víctimas de violencia vicaria, unos datos que calificó de "dramáticos" y que refuerzan la necesidad de seguir movilizándose.

Desde Izquierda Unida hacen un llamamiento a la participación en la manifestación de este 8 de marzo para "seguir construyendo un movimiento feminista fuerte, organizado y capaz de hacer frente a las desigualdades". "Nos quieren calladas, resignadas y divididas, pero nos encontrarán organizadas en los centros de trabajo, en los centros de estudio y en las calles", ha afirmado Zambrano.