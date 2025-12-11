Jabugo (Huelva) cierra la campaña navideña con la venta "prácticamente del cien por cien de su producción"

Jamones de Jabugo (Huelva). - AYUNTAMIENTO DE JABUGO

JABUGO (HUELVA), 11 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jabugo (Huelva) ha celebrado los "excelentes resultados" conseguidos en la actual campaña de Navidad, en la que la industria y el comercio del cerdo ibérico de la localidad ha vendido prácticamente el cien por cien de la producción.

Según ha indicado el Ayuntamiento del municipio en una nota de prensa, el alcalde, Gilberto Domínguez, ha señalado que estos datos "reafirman que Jabugo vuelve a ser el rey de la mesa en España", toda vez que ha puesto de manifiesto "la seguridad, la confianza y la solidez empresarial que caracterizan al municipio".

Así, ha señalado que todas las industrias y comercios vinculados al sector del cerdo ibérico han registrado un balance "altamente positivo", habiendo logrado vender prácticamente la totalidad de sus productos y afianzar "su posición en un mercado cada vez más exigente".

La montanera y la campaña de sacrificio previstas entre los meses de diciembre y febrero, se auguran "excelentes", alcanzando máximos de calidad y eficiencia, "lo que consolida a Jabugo, una vez más, como un referente insustituible en el sector".

Además, el primer edil ha señalado que las exportaciones de productos de Jabugo han experimentado "un crecimiento muy significativo, reforzando la proyección internacional de las empresas locales y demostrando que la marca Jabugo continúa siendo sinónimo de excelencia".

Así, Gilberto Domínguez ha enfatizado que "todo este escenario confirma que Jabugo es "un municipio seguro y de futuro para la industria del cerdo ibérico". "Un territorio estable, competitivo y atractivo tanto para las empresas ya establecidas en el municipio, como para las nuevas compañías de que deseen instalarse aquí", ha subrayado.

Del mismo modo, ha asegurado "seguir invirtiendo en mejoras infraestructurales, económicas y de servicios, con el objetivo de atraer nuevos inversores, impulsar el crecimiento empresarial y generar más empleo y riqueza para la población".

"La fortaleza de nuestras empresas, su solvencia y su capacidad de innovación demuestran que Jabugo es, hoy más que nunca, una tierra segura para quienes apuestan por el sector ibérico", ha concluido Domínguez.