Jabugo (Huelva) despide el 2025 con doce lonchas de jamón ibérico

Celebración de las Precampanadas Ibéricas en Jabugo (Huelva) - EUROPA PRESS

JABUGO (HUELVA), 30 (EUROPA PRESS)

El municipio de Jabugo (Huelva) ha celebrado este martes sus Precampanadas Ibéricas, una cita que ha vuelto a reunir a numerosos vecinos y visitantes en la plaza del Jamón para despedir el año de forma simbólica, al más puro estilo jabugueño y con el jamón DOP Jabugo como gran protagonista.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota de prensa, la jornada se ha desarrollado en un ambiente festivo y participativo lleno de música, convivencia y la degustación de las doce lonchas de jamón DOP Jabugo, que marcaron el ritmo de unas Precampanadas que, con cuatro ediciones, se han convertido en una auténtica tradición navideña en la localidad.

Así, el alcalde de Jabugo, Gilberto Domínguez Sánchez, ha valorado "muy positivamente" la celebración de este evento, destacando que las Precampanadas Ibéricas "representan ya una seña propia de nuestra Navidad, una forma muy nuestra de cerrar el año en torno a nuestro producto más emblemático".

En este sentido, el alcalde ha subrayado que "el jamón DOP Jabugo es un producto que reúne, que congrega y que estos días se convierte en el auténtico rey de las mesas españolas, y qué mejor manera de despedir el año que haciéndolo con doce lonchas del mejor jamón del mundo".

Además, Domínguez ha destacado, que este acto "es también una oportunidad para poner en valor el gran año que ha vivido Jabugo y su industria agroalimentaria", señalando que "la campaña de Navidad se ha cerrado con un rotundo éxito para el sector, lo que nos anima a seguir trabajando en 2026 para continuar consolidar a Jabugo como un referente indiscutible dentro del ámbito agroalimentario y gastronómico".

En esta edición las doce campanadas fueron cantadas por un grupo de personas formado por representantes del ámbito provincial y local. Entre ellas se encontraban la atleta Blanca Betanzos, el artista 'Pepe el Marismeño', el compositor Abel Moreno, el periodista de Canal Sur Norberto y el delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Juan Carlos Duarte, quien ha felicitado al Ayuntamiento por "esta fantástica iniciativa"

Junto a ellos participaron también personas destacadas del municipio, como Guillermo García Palacios-Álvarez, presidente de la DOP Jabugo; Francisco Javier Vázquez Muñiz, autor del libro Jabugo en la Guerra Civil; María José Macías Ruiz, profesora del Taller de Encajes de Bolillos de Jabugo; José Luis Escuredo Franco, empresario y fundador de La Jabugueña; Prudencio García Vázquez, representante de la histórica empresa de electricidad de El Repilado Santa Teresa; y María del Pilar Martín Romero, en representación del colectivo de asociaciones de los Romeros.

En este sentido, el presidente de la DOP Jabugo, Guillermo García-Palacios, ha señalado que son cuatro años colaborando con esta iniciativa y "encantados" porque "la DOP tiene se debe a Jabugo y a toda la comarca de la sierra".

"Por tanto, nosotros siempre estaremos para promocionar, para certificar la calidad de este majar de dioses que es nuestro Jabugo y por supuesto para tratar de ayudar a que ganaderos e industriales vean rentabilizadas sus explotaciones y sus industrias. Y siempre decimos que unas Navidades y un fin de año con un jabugo en la mesa, siempre son más felices y mejores navidades", ha subrayado.

La celebración contó además con las actuaciones de las Campanilleras y de la Banda Municipal de Música, y continuó con la música de DJ Mawi, llenando esta prenochevieja en la Plaza del Jamón del mejor ambiente festivo.

Además, algunos de los asistentes, en declaraciones a Europa Press, que eran la primera vez que las vivían, han señalado que son unas campanadas "muy diferentes, ricas y gastronómicas", señalando que es "muy original y que ya podrían aprender otros pueblos".

Por otro lado, unos vecinos de Los Romeros, pero que viven en Sevilla, han incidido también que es una forma "diferente" de despedir y que tenían "la ilusión" de vivirlas por primera vez y "sobre todo por el mensaje que transmite a la sociedad, cómo ven el tejido social y cómo la cultura se mueve por la sierra".

Asimismo, otros asistentes que se han "topado" con esta celebración han asegurado que el jamón es "el mejor sustituto de las uvas" para recibir al nuevo año.