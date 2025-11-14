Jabugo (Huelva) inaugura la Sala Museo dedicada a la Cueva de la Mora

JABUGO (HUELVA), 14 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jabugo (Huelva) ha inaugurado este viernes la Sala Museo dedicada a la Cueva de la Mora, un nuevo espacio habilitado en el municipio para poner en valor el "rico patrimonio histórico" y arqueológico vinculado a este emblemático yacimiento. El acto ha contado con la presencia del alcalde, Gilberto Domínguez, junto a los concejales Elena Castilla, Mireya Sánchez e Isidro Romero, y ha marcado el inicio oficial de las I Jornadas Prehistóricas 'Cueva de la Mora-Jabugo', que se desarrollarán durante todo el fin de semana en el municipio.

Según ha indicado el Ayuntamieto en una nota, durante la inauguración, el alcalde ha destacado la importancia de esta Sala Museo, "que viene a complementar la oferta turística y cultural de Jabugo, y que tiene como objetivo difundir y dar a conocer uno de los yacimientos más relevantes de la provincia". Domínguez ha subrayado, además, "el compromiso del Ayuntamiento con la preservación y divulgación de nuestro patrimonio, integrándolo como un recurso más de desarrollo local y de identidad para el municipio".

Las jornadas, organizadas por el Ayuntamiento en colaboración con la Diputación de Huelva, Al Origen, Prehistoria Itinerante y el Proyecto Geoparque Transfronterizo Iberia/Ibéria, ofrecen una completa programación que combina divulgación científica, talleres familiares y actividades participativas. A lo largo del fin de semana se desarrollará una completa programación que incluye conferencias, talleres familiares y una representación participativa, en colaboración con Al Origen, la Diputación de Huelva, Prehistoria Itinerante y el Proyecto Geoparque Transfronterizo Iberia/Ibéria.

El sábado 15 de noviembre la programación comenzará a las 12,00 horas con la conferencia 'Cueva de la Mora (Jabugo, Huelva): pasado, presente y futuro de un yacimiento emblemático', a cargo de Jacobo Vázquez Paz, arqueólogo, decano del Colegio de Doctores y Licenciados de Sevilla y Huelva y miembro del grupo de investigación ATLAS (Universidad de Sevilla).

A partir de ahí, las actividades se trasladarán a la Plaza de Andalucía, donde Prehistoria Itinerante ofrecerá diversos talleres dirigidos a familias: a las 13,00 horas, el Taller Paleolítico 'Arte Rupestre', que permitirá conocer las técnicas de pintura y grabado de nuestros antepasados; a las 16,00 horas, el Taller 'La revolución neolítica en Jabugo: cerámica y cuevas', donde se elaborarán piezas inspiradas en la cerámica prehistórica; y a las 17,30 horas, el Taller 'El enigma de la Edad del Cobre', centrado en la evolución de las herramientas y objetos de la época.

El domingo 16 de noviembre se abrirá a las 10,00 horas en el Salón La Noria con la conferencia "Proyecto Geoparque Transfronterizo (España-Portugal) Iberia/Ibéria", en la que se abordará el modelo de desarrollo local sostenible y la proyección del territorio como espacio geoturístico. A las 11,00 horas, en la Plaza del Jamón, se representará la escenificación participativa 'Jabugo Ancestral', a cargo de Al Origen, que permitirá al público sumergirse en un viaje a la prehistoria a través del teatro y la recreación. Las jornadas concluirán a las 14,00 horas con una degustación popular de costillas a la parrilla, que servirá como clausura de esta primera edición.