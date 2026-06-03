La jornada intensiva en la construcción en Huelva comienza el 8 de junio y UGT pide "una especial vigilancia"

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HUELVA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La jornada intensiva en el sector de la construcción de Huelva comenzará el próximo 8 de junio y finalizará el día 31 de agosto. Por ello, UGT FICA pedirá a la Inspección Provincial de Trabajo "una especial vigilancia y seguimiento para su cumplimiento".

Según ha indicado el sindicato en una nota de prensa, el calendario laboral del sector de la construcción para el año 2026 en Huelva, establece que el próximo lunes, 8 de junio, dará comienzo la jornada intensiva y finalizará el 31 de agosto, en jornada de siete horas diarias, de 7,00 a 14,00 horas o de 8,00 a 15,00 horas.

En este sentido, el Secretario General de UGT FICA Huelva, Sebastián Donaire, ha informado de la realización de una campaña de concienciación para informar a los trabajadores y empresarios de la "importancia" del cumplimiento de esta jornada intensiva, para, sobre todo, "salvaguardar la salud de los trabajadores y trabajadoras".

Igualmente, las empresas tendrán que cumplir lo establecido en el Real Decreto Ley 4/2023 que establece medidas de protección para la población trabajadora expuestas a temperaturas extremas. Este Real Decreto ley se aplicará cuando la Aemet active el aviso naranja por altas temperaturas, el empresario está "obligados" a adaptar las condiciones de trabajo, "incluyendo la reducción o modificación de la jornada de trabajo, cuando otras medidas no garanticen las condiciones óptimas de trabajo, facilitando la empresa lugar de descanso adecuados e líquidos para la hidratación de los trabajadores y trabajadoras".

"Desde UGT FICA Huelva hacemos un llamamiento al conjunto de trabajadoras y trabajadores del sector para cumplir la jornada continuada de verano, estaremos muy vigilantes y denunciaremos a todo aquel empresario que incumpla dicha jornada intensiva e interpondremos las denuncias necesarias en la Inspección Provincial de Trabajo a todas las empresas que pongan en peligro la salud de los trabajadores", ha subrayado Donaire.

Por ello, han pedido a la Inspección Provincial de Trabajo una campaña específica para "poder hacer cumplir dicha jornada y perseguir y sancionar a todas aquellas empresas que incumplan el calendario de jornada intensiva en el sector de la construcción".