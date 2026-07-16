José Antonio Martín, elegido nuevo presidente de Freshuelva

José Antonio Martín (izquierda) es elegido nuevo presidente de Freshuelva. - FRESHUELVA

HUELVA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta Directiva de Freshuelva, la Asociación de Productores y Exportadores de la Fresa de Huelva, ha nombrado como nuevo presidente a José Antonio Martín, representante de Agromartín SL y hasta ahora vicepresidente segundo de la Asociación, quien asume la responsabilidad al frente de la organización tras la renuncia presentada por Francisco José Gómez Macías.

Según informa la entidad en una nota de prensa, la renuncia de Gómez responde al cumplimiento de los estatutos de la asociación, después de haber cesado recientemente como presidente y miembro del Consejo Rector de la cooperativa SCA Moguer Cuna de Platero, circunstancia que le impedía continuar formando parte de la Junta Directiva de Freshuelva.

Con este relevo, la Comisión Ejecutiva queda integrada por José Antonio Martín como presidente; Enrique Molina, de Fresón de Palos, como vicepresidente primero; Rocío Alba, de Frutas El Pinar SCA, como vicepresidenta segunda; y Francisco José Barroso, de Fran y Lolo SL, que continúa desempeñando la tesorería.

La Junta Directiva mantiene además la representación de las empresas Fresón de Palos, SCA Moguer Cuna de Platero, Agromartín SL, SAT Grufesa, SCA Hort. de Bonares-Bonafrú, Doñana 1998 SL, Frutas El Pinar SCA, Fruta de Andalucía SCA, Fran y Lolo SL, Frutas Borja SL, Algaida Productores SAT y Fresaflor SCA, cuyos representantes continuarán desempeñando las funciones de vocales.

El relevo en la presidencia pone fin a los cuatro años de mandato de Francisco José Gómez al frente de Freshuelva, una etapa en la que la Asociación ha reforzado su papel como "principal interlocutor del sector de los frutos rojos ante las distintas administraciones, intensificando su presencia en los principales foros de debate nacionales y europeos y fortaleciendo la defensa de los intereses de productores y empresas".

Durante este periodo, Freshuelva ha impulsado además la proyección internacional del sector, ampliando su presencia en las principales ferias internacionales y contribuyendo a consolidar el Congreso Internacional de Frutos Rojos como uno de los encuentros profesionales de referencia para la industria europea de los berries.

Francisco José Gómez ha agradecido la confianza depositada en él durante estos cuatro años y ha asegurado que deja la presidencia "con el orgullo de haber representado a un sector extraordinario y con la satisfacción de haber contribuido, junto a toda la Junta Directiva, a fortalecer la unidad de Freshuelva y a seguir proyectando el nombre de Huelva y de nuestros frutos rojos dentro y fuera de España".

Por su parte, el nuevo presidente, José Antonio Martín, ha agradecido a Francisco José Gómez "la dedicación, el compromiso y el trabajo que ha desarrollado durante estos años en defensa de Freshuelva y de todo el sector".

Asimismo, ha señalado que asume esta nueva responsabilidad "con ilusión y con el firme compromiso de dar continuidad a un proyecto colectivo que ha fortalecido la unidad del sector y ha consolidado a Freshuelva como una organización de referencia".

En este sentido, ha asegurado que la nueva Junta Directiva seguirá trabajando para "afrontar retos estratégicos como el agua y las infraestructuras hidráulicas, la disponibilidad de mano de obra, la desinfección de suelos, la apertura de nuevos mercados y la defensa de la competitividad de las empresas productoras".

José Antonio Martín ha desarrollado toda su trayectoria profesional vinculado al sector de los frutos rojos en Agromartín SL, y ha formado parte de la Junta Directiva de Freshuelva desde enero de 2010, ocupando la vicepresidencia segunda en los últimos años.

Con este relevo, Freshuelva abre una nueva etapa desde "la continuidad, manteniendo intacto su compromiso con la defensa de los intereses del sector de los frutos rojos y con el objetivo de seguir fortaleciendo el liderazgo internacional de Huelva como principal zona productora de berries de Europa".