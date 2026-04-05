Jóvenes del programa de Empleo y Formación en Soldadura colaboran en el mantenimiento de colegios públicos de Huelva

Archivo - Imagen de dos operarios realizando soldaduras en la valla de un colegio. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA - Archivo

HUELVA 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los quince jóvenes, menores de 30 años, que están participando en el programa de Empleo y Formación 'Huelva H2', afrontan la fase final realizando tareas de mantenimiento y reparación de estructuras metálicas en los 23 colegios públicos de Primaria e Infantil de la ciudad, así como en otros edificios municipales.

Según ha informado el Consistorio en una nota, el programa de Empleo y Formación 'Huelva H2', desarrollado por la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Huelva con la colaboración de la Fundación Valdocco, combina formación teórica y práctica en soldadura. Los participantes que están contratados a jornada completa por el Ayuntamiento a través de contratos para la formación en alternancia de un año de duración, cobran el Salario Mínimo Interprofesional mientras adquieren competencias profesionales.

De esta forma, hasta mediados del mes de mayo, en la recta final del programa, se centrarán en trabajos de reparación y mantenimiento de vallados perimetrales, puertas, barandillas, pasamanos y alambrados en los centros educativos, además de en otros edificios municipales. Su jornada laboral se desarrolla de 8:00 a 15:00 horas, alternando entre el taller formativo y los distintos espacios donde se ejecutan las intervenciones.

El programa combina un 35% de formación teórica con un 65% de práctica profesional, e incluye el certificado de profesionalidad en Soldadura con Electrodo Revestido y TIG, así como un módulo de Operaciones Básicas de Comunicación. Los participantes también tienen acceso a visitas y encuentros con empresas del sector industrial.

La iniciativa está subvencionada con 408.915 euros y busca dotar a los jóvenes de formación en profesiones demandadas, facilitando su inserción laboral en sectores como la soldadura y la industria industrial, incluida la industria del hidrógeno verde y otras energías limpias.