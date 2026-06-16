Juan Pérez Mercader, nombrado primer Académico de Honor de la Academia de Ciencias, Artes y Letras de Huelva. - UNIVERSIDAD DE HUELVA

HUELVA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Facultad de Ciencias Experimentales de la Universidad de Huelva (UHU) ha acogido este martes un acto académico y científico con motivo del nombramiento del profesor Juan Pérez Mercader como primer Académico de Honor de la Academia de Ciencias, Artes y Letras de Huelva. La distinción ha coincidido, además, con una nueva edición del ciclo 'Reflexiones de La Rábida', en la que el investigador ha impartido la conferencia titulada 'La vida existe más allá de la bioquímica. Síntesis de vida artificial abiótica en el laboratorio'.

El acto ha reunido a representantes institucionales, académicos, investigadores, estudiantes y miembros de la sociedad onubense, según ha señalado la entidad académica en una nota. Pérez Mercader, catedrático de la Universidad de Harvard y primer doctor honoris causa de la UHU, ha recibido este reconocimiento, que pone en valor su trayectoria internacional y su contribución al avance del conocimiento científico.

El rector de la UHU, José Rodríguez, ha expresado la satisfacción de la institución por volver a acoger al investigador, recordando que forma parte del Claustro de Doctores de la universidad como primer doctor honoris causa de su historia. En este sentido, ha subrayado la importancia de reforzar los vínculos con quienes han contribuido a engrandecer el prestigio de la institución, destacando "su saber, su conocimiento y todo lo que pueden aportar para dar brillo a la Universidad de Huelva". Asimismo, ha mostrado su satisfacción personal por compartir de nuevo espacio académico con Pérez Mercader, con quien comparte formación en el ámbito de la Física Teórica.

Por su parte, la decana de la Facultad de Ciencias Experimentales, Inés Garbayo, ha calificado la jornada como "un día grande y de celebración" para la Universidad de Huelva, al recibir a quien fue el primer doctor honoris causa de la institución. Garbayo ha destacado que Pérez Mercader representa "lo mejor de la excelencia científica" y ha puesto de relieve la expectación generada por una conferencia que ha congregado a un numeroso público interesado en conocer los avances más recientes en el ámbito de la vida artificial.

En su doble condición de catedrático de Química Inorgánica y presidente de la Academia de Ciencias, Artes y Letras de Huelva, Pedro Pérez ha explicado que el nombramiento inaugura una nueva figura institucional dentro de la Academia, que en sus 28 años de historia aún no había designado académicos de honor. Además, ha subrayado la coincidencia de que Pérez Mercader fuera el primer doctor honoris causa de la UHU y se convierta ahora también en el primer Académico de Honor de la Academia onubense.

Durante su intervención, Pérez Mercader ha agradecido ambas distinciones y ha expresado el vínculo personal y académico que mantiene con Huelva y con su Universidad. El científico ha destacado el notable crecimiento experimentado por la Facultad de Ciencias Experimentales desde sus inicios y ha elogiado el potencial investigador de la institución y la calidad de su profesorado. Asimismo, ha animado a la sociedad onubense a reconocer y valorar la capacidad científica de la Universidad de Huelva.

En relación con la conferencia impartida, Pérez Mercader ha presentado los resultados de más de una década de investigación orientada a demostrar que es posible construir sistemas que reproduzcan comportamientos propios de los seres vivos sin recurrir a los mecanismos de la bioquímica tradicional. Estos trabajos abren nuevas perspectivas en campos como la tecnología, la exploración de recursos o la búsqueda de vida en otros lugares del universo, al ampliar las posibilidades de comprender qué es la vida y cómo puede manifestarse.

El acto ha contado también con la participación del diputado provincial responsable de la Unidad de Gestión de La Rábida, Juan Daniel Romero, quien ha destacado la importancia del ciclo Reflexiones de La Rábida para proyectar a Huelva como espacio de pensamiento, conocimiento e innovación.

Por su parte, el delegado territorial de Desarrollo Educativo, Formación Profesional, Universidad, Investigación e Innovación, Carlos Soriano García, ha señalado que Pérez Mercader constituye "un ejemplo para los jóvenes" de cómo el talento, la formación y el esfuerzo permiten alcanzar la excelencia científica internacional.