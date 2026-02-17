Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Higuera de la Sierra (Huelva) se unen para restaurar el retablo de San José

Retablo de San José de la parroquia de San Sebastián Mártir de Higuera de la Sierra (Huelva). - HIGUERA DE LA SIERRA

HIGUERA DE LA SIERRA (HUELVA), 17 (EUROPA PRESS)

La Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Higuera de la Sierra (Huelva) han unido esfuerzos para hacer posible la restauración del retablo de San José de la parroquia de San Sebastián Mártir, una de las piezas patrimoniales más relevantes del templo y cuya intervención llevaba años pendiente.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota de prensa, esta intervención supone "un paso decisivo" para la conservación del patrimonio local y "contribuirá a reforzar el atractivo cultural y turístico del municipio, generando nuevas oportunidades vinculadas al turismo patrimonial y religioso".

El proyecto se ha dado a conocer con una visita institucional en la que han participado la delegada de Cultura de la Junta en Huelva, Teresa Herrera, junto al alcalde de Higuera de la Sierra, Mario Domínguez; el jefe de Servicio de la Delegación de Cultura, Antonio Portero; el restaurador encargado de la actuación, Pedro Manzano; y el concejal de Cultura y Patrimonio, Francisco Suárez. La parroquia ha estado representada por su párroco, José Manuel Arbaiza García.

El alcalde, Mario Domínguez, ha subrayado la "relevancia" de esta intervención para el municipio, ya que "no solo se recupera una obra de enorme valor artístico e histórico", sino que "se refuerza la identidad y el compromiso con la conservación del patrimonio". "Esta inversión demuestra que, cuando las instituciones colaboran, se pueden sacar adelante proyectos muy necesarios para nuestros pueblos", ha añadido.

Asimismo, el alcalde ha destacado el compromiso del Ayuntamiento con la protección y puesta en valor del patrimonio local, subrayando que esta actuación forma parte de una estrategia más amplia destinada a conservar los elementos históricos que forman parte del legado cultural del municipio.

La actuación se enmarca en la subvención de Arte Sacro impulsada por la Junta de Andalucía, destinada a la conservación del patrimonio religioso. En esta convocatoria, Higuera de la Sierra ha obtenido una de las mayores cuantías concedidas, lo que permitirá afrontar una restauración integral del altar.

El presupuesto total de los trabajos asciende a 62.482,27 euros. De esa cantidad, la Junta de Andalucía aportará 40.000 euros, mientras que los 22.000 euros restantes serán sufragados por la parroquia, el Ayuntamiento y otras instituciones públicas y privadas. El plazo de ejecución previsto es de ocho meses.

El retablo, de estilo barroco y dedicado a San José, es obra del escultor Hita del Castillo y fue donado en 1759 por el cura beneficiado y comisario del Santo Oficio de la Inquisición, Bernabé Martín del Rincón y Garzón.

Se trata de una pieza de gran valor histórico y artístico, integrada en uno de los conjuntos patrimoniales más destacados de la provincia. El patrimonio de la parroquia sufrió una grave destrucción al inicio de la Guerra Civil y fue reconstruida. Desde entonces, no se había acometido una restauración de esta envergadura en ninguno de sus altares.