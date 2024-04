Junta asegura que la inversión para la alta velocidad en Huelva está "más que justificada" por ser "muy necesaria"

HUELVA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El delegado de la Junta en Huelva, José Manuel Correa, ha asegurado este lunes que la inversión para la alta velocidad con Sevilla está "más que justificada", porque es "necesaria" para la provincia y "muy demandada por todos los sectores", toda vez que ha calificado de "muy atrevido" que el ministro de Transporte dijera que "es un capricho de la ciudadanía".

Así se ha manifestado el delegado, a preguntas de los periodistas durante la presentación la XXVIII edición de la Feria de la Gamba, la Chirla y el Boquerón de Punta Umbría, en la que ha calificado de "desafortunadas" las declaraciones del pasado viernes del ministro de Transportes, Óscar Puente, sobre el AVE Huelva-Sevilla.

Al respecto, Correa ha indicado que "lo que los onubenses están reivindicando" es "algo necesario" para la provincia, por lo que, en su opinión, es "muy atrevido" por parte del ministro "calificarlo de capricho".

"Estamos reivindicando algo que creemos justo y necesario. Somos la única provincia que no tiene la alta velocidad y creo que está más que justificada que se invierta y se apueste por ella, porque lo estamos demandando todos los sectores", ha agregado.

Por otro lado, Correa ha asegurado que le ha "chocado" que el ministro "haya querido justificar traer o no una inversión en función de quitarle el dinero a otra provincia o a otra zona que también necesita esas cuestiones, además de argumentarlo con que no son rentables". "Lo público está para atender las necesidades de los ciudadanos y no se trata de amortizar esa inversión, de buscar una rentabilidad, se trata de atender algo tan necesario, en este caso, la alta velocidad, para Huelva por lo que significa y lo que va a significar en el futuro", ha agregado.

Asimismo, el delegado ha invitado al ministro a que "se venga a dar un paseo" por la A-49 para que conozca "cómo está el asfalto" o "el estado lamentable de las N-431 y N-435".