La Junta critica la falta de respuesta del Estado sobre la presa de Alcolea: "Es un carpetazo a los onubenses"

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, en la atención a medioa antes del acto de entrega de los XIX Premios Andalucía de Agricultura y Pesca 2025. - CLARA CARRASCO / EUROPA PRESS

HUELVA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha señalado que el Gobierno de España ha dado "un carpetazo en toda la cara a los onubenses" al no ofrecer respuesta a la solicitud de una reunión sobre la presa de Alcolea, en Huelva.

Antes del acto de entrega de los XIX Premios Andalucía de Agricultura y Pesca 2025, el consejero ha explicado a los periodistas que la semana pasada remitió una nueva carta al secretario de Estado --de la que aún no ha recibido contestación-- en la que, según ha destacado, "no reprochaba nada". "Volví a ofrecer de manera sincera la posibilidad de que, de una vez por todas, nos cedan esa infraestructura para que la Junta de Andalucía pueda finalizarla", ha subrayado.

En este sentido, ha insistido en que se trata de "un acuerdo que ya estaba cerrado y para el que solo buscábamos fecha de formalización", y ha afirmado que desconocen por qué el Estado "ha decidido dar carpetazo".

En este sentido, ha señalado que este "portazo en la cara no se lo da a la Junta de Andalucía, sino a los onubenses, que ven cómo pasan los meses mientras una infraestructura tan importante como la presa de Alcolea continúa en el cajón del olvido del Gobierno de Pedro Sánchez".