La Junta destaca tras la agresión a una educadora social en Huelva que "toma medidas" para que "tengan más garantías"

HUELVA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado de la Junta de Andalucía en Huelva, José Manuel Correa, ha destacado este lunes que la administración andaluza está "tomando medidas" para que los educadores sociales "tengan más garantías tanto laborales como económicas" y que "también se están bajando los ratios".

Así lo ha manifestado después de que este domingo CCOO Huelva denunciara una "brutal agresión" a una educadora social en un centro de protección de menores de la capital onubense "mientras trabajaba sola en su turno de noche", a la que habría dejado inconsciente con la denominada técnica del 'mataleón', que consiste en estrangular durante unos instantes y por la espalda a la víctima.

En este sentido, Correa ha señalado que han estado "en contacto directamente" con la persona agredida, y que el delegado de Inclusión Social, José Manuel Borrero, ha estado en el centro el día en el que ocurrieron los hechos.

El delegado de la Junta en Huelva ha señalado que la administración andaluza está "tomando medidas" con pliegos "que se están sacando con las nuevas licitaciones" donde "ya recogen una serie de cuestiones que están demandando por parte del sector" y "se están subiendo las aportaciones para que los cuidadores también tengan más garantías tanto laborales como económicas", así como que "se están bajando los ratios" de forma que "estamos teniendo ya un ratio de prácticamente uno a uno".

"Quiere decir que tenemos un cuidador por cada uno de los niños que están recogidos en estos centros y desgraciadamente estas cuestiones, igual que cuando escuchamos que en un centro de salud también hay una agresión, son temas que son aislados en momentos puntuales, pero que tiene la repercusión que tienen", ha dicho antes de añadir que "en este caso dos de los menores han pasado a disposición judicial y el tercero está todavía en busca y captura".

Cuestionado por la petición de los sindicatos de que los educadores no se queden solos de noche, el delegado ha señalado que la Junta tiene recogido en los pliegos la subida de ratio, por lo que lo que, "por lo tanto, si se disminuye el ratio, quiere decir que vamos a pasar prácticamente a que nunca van a estar solos los educadores porque el ratio ya lo exige así".