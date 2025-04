La Junta destaca que la balsa de estériles de Valdelamusa (Huelva) tendrá "la mayor protección y seguridad que existe"

SEVILLA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta, Catalina García, ha asegurado en el Parlamento andaluz que los informes técnicos internos y externos "garantizan" que la nueva balsa de residuos mineros de Valdelamusa, en Cortegana (Huelva), "tendrá mayor protección y mayor seguridad que la que ya existe". En los mismos términos se ha pronunciado el consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, que ha destacado que en Andalucía el desarrollo de actividades industriales y mineras "está sujeto a un marco normativo exigente".

Así lo han manifestado ambos consejeros ante dos preguntas en Comisión Parlamentaria del PSOE y de Por Andalucía, en la que los grupos han cuestionado a García y Paradela por la seguridad medioambiental de las balsas.

Al respecto, la consejera ha insistido en que los informes técnicos de la Autorización Ambiental Unificada y de la Autorización Sustancial de la Consejería de Industria dan "la tranquilidad de mayor protección y mayor seguridad".

En este sentido, el parlamentario socialista Mario Jiménez ha señalado que su grupo "hizo posible el renacimiento minero" de Huelva, "después de la crisis de más de quince años", por lo que ha defendido la "apuesta por la minería, pero no a cualquier precio" de su grupo.

"Nosotros decimos sí a la minería, pero protegiendo la salud de los ciudadanos, pero quince millones de metros cúbicos de residuos mineros a cuatrocientos metros de las viviendas de un núcleo de población no lo hace posible. Ustedes otorgaron el 24 de agosto del año pasado la Autorización Ambiental Unificada a través de la delegación provincial. Nosotros defendemos la minería pero no a costa del medio ambiente como sí lo hace 130 hectáreas de ocupación de territorio en un pinar de más de cuarenta mil árboles y dos arroyos que van a quedar absolutamente cegados", ha enfatizado.

Jiménez ha espetado a la consejera que "tenían hasta siete alternativas más, en dirección oeste alejada de cualquier punto o núcleo de población", toda vez que ha señalado que en este procedimiento "no se han hecho costar los tres informes de compatibilidad de los tres ayuntamientos implicados, incluidos el de Cortegana, muy importante", y "tampoco el informe de incidencia territorial".

"El informe de la Dirección General de Espacio Protegido no consta tampoco en el expediente, siendo su titular el anterior alcalde de Cortegana y firmante de un convenio con la empresa minera para la recalificación de los terrenos que está investigando el juzgado de Aracena", ha subrayado.

Asimismo, el socialista ha señalado que el delegado de Sostenibilidad en Huelva "debía haberse abstenido de firmar la Autorización Ambiental Unificada de la balsa en cumplimiento del artículo 7 de la Ley de Incompatibilidad de altos cargos de la Junta de Andalucía" porque "su hermano es técnico facultativo de la compañía minera promotora de la balsa".

El socialista ha indicado que el expediente de la AAU "se encuentra en el contencioso administrativo" y "está en plazo llevar al mismo en la autorización de la Consejería de Industria", por lo que le ha preguntado a la consejera, "antes que este expediente tome otro camino, si merecería la pena sentarse con los vecinos, con los ayuntamientos, con la empresa, y replantear la ubicación de esta planta, librando el expediente de todas esas sombras de duda que afectan a los promotores del mismo".

La consejera de Sostenibilidad ha respondido al parlamentario, asegurando y mostrando que el "informe de compatibilidad del Ayuntamiento de Cortegana", que "está en el expediente y se remonta a 2022". "Dice positivamente que hay compatibilidad y, además, lo dice la exalcaldesa, que era del Partido Socialista", ha explicado.

Asimismo, en cuanto al informe de Espacios Naturales Protegidos ha detallado que "no está en el expediente, porque la balsa no está en un Espacio Natural Protegido" y "la ley también dice que, cuando no hay que pedir un informe, no se tiene que pedir", ya que "no es preceptivo".

Además, le ha señalado que desde el Gobierno andaluz están "de acuerdo con el PSOE "en la minería pero no a cualquier precio", por eso "existe una Autorización Ambiental Unificada" que, según ha asegurado, "ha sido vista por técnico en la Delegación Territorial, que tiene periodo de información pública donde todo el mundo ha podido tener conocimiento y alegar".

LA JUNTA CUMPLE "ESTRICTAMENTE"

Por su parte, durante la Comisión de Industria, Por Andalucía ha dicho a Paradela que son "conscientes" de "la importancia que tiene" la minería "para el sector económico andaluz y también "para la transición digital y para la transición energética", pero mostraba sus "dudas" de si la Junta "anteponía esos intereses a la salud de los ciudadanos andaluces, sobre todo en el caso de empresas que no tienen fama precisamente de respetar el medio ambiente".

En este sentido, el consejero ha asegurado que en la Administración andaluza "se ha cumplido estrictamente con todos los procedimientos legales y técnicos a la hora de autorizar la construcción de un nuevo depósito de mineros para que la empresa Matsa pueda continuar desarrollando su actividad", toda vez que ha afirmado que "el desarrollo de actividades industriales y mineras está sujeto a un marco normativo exigente que asegura la compatibilidad de estas iniciativas con la protección del medio ambiente y el bienestar de la ciudadanía".

"La evaluación del proyecto ha contemplado todos los aspectos del impacto ambiental, asegurando la aplicación de las mejores técnicas disponibles y estableciendo medidas de prevención, corrección y compensación, medidas que superan ampliamente los requisitos habituales para este tipo de infraestructura", ha dicho antes de añadir que "la empresa se ha reunido con la alcaldesa y que, además, los ciudadanos han tenido ocasión de reunirse también con la delegada territorial", por lo que ha afirmado que "no es cierto que no se haya escuchado ni se haya entretenido en cuenta alegaciones".

Paradela ha explicado que "el contenido en metales de los residuos mineros será el mínimo que permitan las técnicas de tratamiento aplicadas" ya que "la cuestión es garantizar que se adoptan las medidas necesarias para evitar la movilización de dichas sustancias y el acceso a los trabajadores o a la población de una forma perjudicial para la salud o para el medio ambiente". "Así, el impacto sobre las aguas y la tierra se evita al incluir la impermeabilización previa de la superficie sobre la que se instalará el depósito y con el sistema de recogida de aguas pluviales y el tratamiento de las mismas", ha añadido.

Asimismo, ha apuntado que el impacto sobre el aire "se evita al transportarse los residuos en forma de fase húmeda, que evita la formación de polvo y contaminación del aire" y que el transporte se haría "mediante tuberías, por mayor seguridad, y no con camiones", toda vez que ha explicado que la impermeabilización lleva un geotextil sobre el que se deposita una lámina de polietileno de alta densidad de un milímetro y medio de espesor, en máximo espesor, que admite una lámina para que sea moldeable y ajustable a la superficie del depósito".

"Sobre esta lámina va otro geotextil y sobre este geotextil ya se empiezan a depositar los residuos, los tailings. Existe un drenaje sobre el geotextil para recoger el agua de esos residuos o tailings e incluye un drenaje bajo el primer geotextil de emergencia por si hubiera una filtración por rotura y mientras se subsana la rotura. Todo ello yo creo que debe aportar seguridad y certeza. Pero, además, el plan de emergencia exterior se está elaborando por la Autoridad de Protección Civil y que así se determina normativamente", ha dicho antes de concluir que la ubicación decidida es "la que ofrece mayor seguridad y garantía y menor impacto".