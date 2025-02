Junta destaca que la balsa de Valdelamusa (Huelva) sigue el criterio "más exigente" y niega una investigación de la UE

SEVILLA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Pardela, ha insistido en que el proceso para elegir el lugar "más idóneo" para la balsa de residuos mineros de Valdelamusa (Huelva) "ha seguido el criterio más exigente establecido por la ley", toda vez que ha negado que haya una investigación en marcha en la Comisión Europea, ya que "la Comisión de Peticiones aún no ha decidido que curso dar a la solicitud presentada".

Así se ha manifestado el consejero en el Pleno del Parlamento ante sendas preguntas sobre los permisos para una balsa de residuos mineros en Valdelamusa formuladas por el PSOE y Por Andalucía, donde ha reiterado que el proceso de autorización seguido por la Junta de Andalucía "ha seguido el criterio más exigente establecido por la ley, como tiene que ser".

Por otro lado, en cuanto "a la famosa investigación de la Unión Europa", ha aclarado que se ha presentado una petición ante el Parlamento Europeo pero "no se sabe qué curso va a seguir porque la Comisión de Peticiones aún no se ha pronunciado", por lo que "no hay una investigación en marcha".

De este modo, ha explicado que la Autorización Ambiental Unificada para este proyecto fue otorgada por la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente el pasado 20 de agosto, "tras un proceso en el que se ha garantizado la participación pública y la presentación de alegaciones", toda vez que ha señalado que "se ha dado respuesta a todas las alegaciones formuladas y no se ha desestimado ninguna objeción sin un análisis técnico fundamentado".

Además, Paradela ha señalado que se han incorporado "condiciones adicionales para reforzar la protección ambiental, incluyendo medidas de compensación como la restauración de hábitats naturales en montes de titularidad pública", mientras que la autorización sustantiva del proyecto "fue admitida antes de finales del año pasado" para la que "se han solicitado informes específicos a empresas especializadas en materia de seguridad estructural y sistemas de monitorización permanente para maximizar las garantías de seguridad en el diseño y la operación", lo cuales "son absolutamente concluyentes en lo relativo a las garantías de seguridad de la instalación".

Por otro lado, ha indicado que han estudiado hasta cinco ubicaciones distintas para esta balsa y "se ha elegido la más idónea", toda vez que ha reiterado que "no es cierto que no se haya abierto periodos de información pública" y "han manifestado su conformidad desde el punto de vista planeamiento urbanístico los tres ayuntamientos afectados".

Asimismo, Paradela ha aclarado que la balsa ocuparía una superficie de 116 hectáreas "no 200 como se está diciendo" y a una distancia de 700 del núcleo urbano, y dado que la balsa va a almacenar residuos Tipo A, "se han realizado estudios tan exigentes como el informe de seguridad estructural, que ha sido realizado por una consultora internacional de referencia en la materia, que confirma que se cumplen todos los requisitos para una instalación de este tipo".

"El informe de revisión técnica al sistema de instrumentación y seguimiento ha sido llevado a cabo por otra consultora especializada en minería con más de cien actuaciones en 15 países diferentes, por lo que los informes son absolutamente rigurosos, y tenemos la tranquilidad de que la impermeabilización es perfecta, que está es la mejor ubicación y que contamos con las garantías de su mejor realización", ha expresado.

Asimismo, ha señalado como "dato relevante", Matsa obtuvo en 2017 la resolución de modificación de la Autorización Ambiental necesaria para la construcción de un depósito de residuos mineros, "siendo el PSOE quien gobernaba" y "pese a que el proyecto duplicaba la capacidad de almacenamiento de residuos mineros de la balsa anterior, no se exigieron medidas compensatorias ni correctoras de ningún tipo". "Ahora bajo este gobierno, el proyecto es mucho más avanzado, mucho más seguro que el anterior, a 2017, y sí se han impuesto medidas compensatorias y correctoras que ustedes nos exigieron", ha añadido.

El consejero ha finalizado su intervención preguntado si "no preocupa que una mina que supone el 5% del PIB de la provincia, con 4.000 empleos asociados, no tenga futuro", porque "sin balsa de residuos es imposible que continúe, es absolutamente imposible".

PSOE Y ADELANTE ANDALUCÍA

Por su parte, el parlamentario del PSOE Enrique Gaviño ha comenzado su intervención preguntado al consejero "por qué se plantean solo seis posibles ubicaciones y por qué reducir la terna para que solo una sea la efectivamente viable", de hecho, en 2015 "ya se le planteó otra posible ubicación y usted de eso no quiere ni oír hablar".

En cuanto a la distancia, el socialista ha señalado que "los vecinos ya le dijeron que esos 700 metros se cumplen si se mide desde el centro de la balsa, pero que a apenas cien metros de sus casas está el inicio de estas instalaciones", "de hecho, hay viviendas que están a menos de 500 metros".

Además, Gaviño ha señalado que el suelo "está afectado por el dominio hídrico público", ya que "tienen que desafectar las servidumbres de los dos arroyos afectados". "Además, sigue defendiendo usted que hay informe previo de compatibilidad urbanística de los tres ayuntamientos, o usted miente o lo hace los vecinos de Valdelamusa, porque ellos aseguran que solamente está el informe del de Cortegana", ha añadido.

"En la Autorización Ambiental Unificada ustedes dicen haber pedido los informes de ciertas consejerías, pero que no se los enviaron, y aún así, usted avala el proyecto que no tiene el informe de salud pública, el de la Dirección General de Emergencias y Protección Civil o el de la Dirección General de Espacios Protegidos. Quizás querían evitar que apareciera lo que dicen esos técnicos, ya lo sabremos", ha abundado.

Por otro lado, el socialista ha acusado al delegado de Huelva de "confundir espacio y tiempo", ya que "esa balsa no está en Cortegana, está en Almonaster" y que "además incurre en claro conflicto de intereses, ya que firmó la autorización de la balsa sin abstenerse de hacerlo, ya que su hermano trabaja en esa empresa minera".

"Además, tienen al defensor del pueblo español que les ha pedido dos veces el informe y a la Unión Europea investigándoles por la autorización. Yo creo que debería plantearse la Junta de Andalucía suspender cautelarmente la decisión, esperar a ver qué dice Europa, escuchar a los vecinos y buscar entre todos una solución viable", ha finalizado.

Por otro lado, la parlamentaria de Por Andalucía Esperanza Gómez ha advertido sobre que esta balsa "tendría una capacidad de 15 millones de metros cúbicos, el triple de la balsa que se rompió en Aznalcóllar", toda vez que ha señalado que "podría afectar a la calidad de las aguas dado el alto contenido en metales pesados y residuos procedentes de la mina".

"Se nos dice, además, que falta un informe de la dirección competente en emergencia y Protección Civil para analizar el impacto y las posibles actuaciones en caso de rotura de la balsa, que no es una cuestión menor. De hecho, el motivo porque la Comisión Europea inicia la investigación es porque se podría estar contraviniendo dos directivas marco europea sobre contaminación del agua y sobre gestión de residuos, ya que señalan que esta instalación debería estar a más de dos kilómetros. Por lo que debería paralizar el proyecto hasta que la investigación finalice", ha señalado.