La Junta destaca que está "preparada" para activar "en este momento" las ayudas a los agricultores de Doñana

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, interviene en un desayuno informativo organizado por la Asociación de Comunidades de Regantes Huelva Riega. - Eduardo Briones - Europa Press

HUELVA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha manifestado este jueves que la administración andaluza está "preparada" para "en este momento activar el mecanismo para pagar la parte de ayudas" comprometidas a los agricultores de Doñana.

Así lo ha indicado el consejero a preguntas de los periodistas en Huelva, después de que este 15 de enero finalice el plazo para presentar la solicitud para las ayudas destinadas a impulsar la renaturalización y restauración ecológica en el ámbito agrario y forestal en el área de influencia de Doñana del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que forman parte de las medidas de apoyo al sector agroalimentario del entorno del espacio natural del Marco Socioeconómico de Actuaciones y para o que en esta convocatoria se destinan 28,5 millones de euros.

En concreto, la previsión presupuestaria de la Junta de Andalucía para estas ayudas alcanza inicialmente los 24 millones de euros para 1.200 hectáreas. De estos, el Presupuesto de 2026 contempla los primeros ocho millones de euros, ajustados al número de hectáreas incluidas en la primera convocatoria estatal, cuantificadas en torno a 400. A medida que el Estado amplíe su convocatoria y resuelva nuevas ayudas, la Junta incrementará también su compromiso financiero para "mantener la coherencia con el acuerdo alcanzado" y completar la aportación estatal.

"En su momento, tanto la Diputación Provincial de Huelva como la Junta de Andalucía nos comprometimos a asumir con fondos propios parte de la ayuda que estos agricultores van a recibir como compensación a un paso definitivo que van a hacer en relación a las tierras que actualmente están cultivando y nosotros lo tenemos todo listo. Tanto una administración como otra estábamos esperando que llegara este momento", ha subrayado Fernández-Pacheco.

En este punto, ha remarcado que a la Junta de Andalucía "le hubiera gustado desde el principio que este hubiera sido el comienzo del proceso", pero que el Gobierno central "decidió empezar por los ayuntamientos". "Y creo que hemos perdido un tiempo precioso, los agricultores han perdido un tiempo precioso para solucionar el problema endémico que podía llevar ya un año listo", ha manifestado.

Así las cosas, el consejero ha destacado que "nos encontramos en el momento actual" y que la Junta "va a seguir donde siempre, defendiendo el protocolo de actuaciones por Doñana como la mejor solución para garantizar, de un lado la supervivencia y la salvaguarda del Espacio Natural de Doñana" y, por otro, "el porvenir de tantísimas familias que se vieron inmersas en un problema administrativo que nunca tenía que haberse producido como consecuencia de un plan de ordenación mal hecho".

"Así que bien está lo que bien acaba, nosotros estamos preparados y en este momento activamos el mecanismo para pagar la parte de ayudas con la que nos comprometimos", ha concluido.

APORTACIÓN DE LA JUNTA AL MARCO

La Junta de Andalucía amplió de 728 a 853 millones su aportación al acuerdo del Marco de Doñana, con 124 millones adicionales y más de 477 ejecutados a octubre de 2025, lo que representa un 65,57% del compromiso inicial.

Asimismo, el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publicó el 18 de noviembre de 2025 el proyecto de Orden que aprueba las bases reguladoras de las subvenciones complementarias destinadas a fomentar actuaciones de renaturalización y restauración ecológica en terrenos agrarios y forestales situados dentro del ámbito de aplicación del Plan Especial de Ordenación de las Zonas de Regadíos ubicadas al norte de la Corona Forestal de Doñana, con el objetivo de someterlo a información pública.

La Junta explicó que las superficies susceptibles de recibir estas ayudas deberán haber obtenido previamente la resolución definitiva de concesión de la subvención estatal, "requisito que asegura la coherencia entre ambas líneas y evita la creación de estructuras paralelas". La convocatoria autonómica adopta, además, un régimen de concurrencia no competitiva, lo que garantiza que todas las personas y entidades que cumplan las condiciones establecidas puedan acceder a los fondos hasta agotar el crédito disponible, sin procesos de comparación o prelación entre solicitudes.

La cuantía complementaria se fija en 20.000 euros por hectárea subvencionada por la convocatoria estatal. Está diseñada para cubrir los costes de mantenimiento de la forestación, las actuaciones necesarias para consolidar el uso natural del terreno y las rentas no percibidas derivadas del cambio de modelo productivo. Estos recursos se unirán a los 70.000 euros por hectárea aportados por el Estado y a los 10.000 euros anunciados por la Diputación de Huelva. La cooperación institucional permitirá alcanzar el máximo previsto de apoyo público, hasta 100.000 euros por hectárea en los cinco municipios del Plan Especial.