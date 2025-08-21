La Junta dice que "no amplía la vida" del vertedero de Nerva (Huelva) y que se "cumplirá" con el cierre

HUELVA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El delegado de la Junta de Andalucía en Huelva, José Manuel Correa, ha señalado este jueves que la administración andaluza "no está ampliando ningún tipo de autorización" para aumentar la vida del vertedero de Nerva sino que está "dando orden de cerrar el vaso" y ha afirmado que "cumplirá" con el cierre.

Así lo ha manifestado Correa a preguntas de los periodistas en rueda de prensa, en la que ha subrayado que se están "tomando medidas, al contrario que en los gobiernos anteriores, en los que le daban una pata para adelante y tiraban". A este respecto, ha señalado que "la actividad del vertedor de Nerva está autorizada por un periodo estimado, donde se tienen que ir incumpliendo una serie de requisitos, y uno de ellos es que se colmaten esos vasos", toda vez que recordado que la Junta "ya ha cerrado uno de ellos".

"A la vez que se van colmatando los vasos, se van cerrando. No hay más historia. Se colmata el vaso, se agota la disponibilidad que tiene para recoger residuos y, por lo tanto, no estamos ampliando ningún tipo de autorización, simplemente estamos dando orden de cerrar el vaso. No depende de que demos, autoricemos o ampliemos, se trata de que la propia actividad vaya llevando su curso y, a la vez que se van agotando esos vasos existentes, tanto de residuos peligrosos como de no peligrosos, vamos tomando las medidas oportunas de cierre", ha añadido.

Por ello, ha afirmado que la Junta "no está cambiando el guión de lo que ha dicho desde el primer momento" y que "otra cosa es que la propia empresa quiera buscar fórmulas legales para poder seguir ampliando la actividad", pero ha señalado que eso no implica "que se dé autorización y se modifique por parte de la Administración".

"Nosotros lo que hemos dicho es que vamos a cumplir. Si la empresa pretende modificarlo y legalmente tiene vías para poderlo modificar y ampliar, nosotros tenemos que ver las condiciones que se están dando y cómo está realmente aquello, para ver si se le da o no se le da. En principio, la intención nuestra es cumplir con el proyecto inicial, nada de ampliaciones de proyectos ni de nuevas alternativas", ha enfatizado.

En este sentido, ha explicado que la Junta de Andalucía lo que está haciendo es, "simple y llanamente, ver el periodo de actividad y supervisar cómo va esa actividad realmente, si se van agotando esa capacidad que tienen los vasos de recoger de residuos, y que cuando cumplan el agotamiento se resuelve dándoles el cierre inmediato de ese vaso".