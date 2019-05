Junta explica que no haya FP Dual de Dependencia en Beas (Huelva) porque hay 8 ciclos en la provincia que cubren demanda

Publicado 22/05/2019 10:45:23 CET

HUELVA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Formación Profesional de la Junta "no ha considerado oportuna la implantación" del ciclo de la modalidad de Dependencia en Beas (Huelva) porque "actualmente existen ocho ciclos" de esta naturaleza en la provincia de Huelva --en los municipios de Nerva, Valverde, Aljaraque, Aracena, Bollullos, Gibraleón y Huelva, tanto en la modalidad presencial como a distancia--, y el que se imparte en Valverde no tuvo el curso pasado "lista de espera", es decir, "alumnado que quisiera cursarlo y se quedara fuera".

Así lo indica la Junta en una nota después de que el AMPA Zenobia Camprubí del IES 'La Campiña' de Beas lamentase a principios de esta semana que la Junta "fulmine el proyecto de Educación Dual para la Dependencia que tenía previsto impartir el próximo curso", al haber "denegado a este instituto la autorización para impartir un Ciclo Formativo de Grado Medio de Formación Profesional Dual de Atención a Personas en Situación de Dependencia", cuando los alumnos en prácticas en empresas de este sector en la localidad "triplican el número máximo de plazas para el ciclo formativo", que tiene una "alta demanda laboral".

Desde la Junta han explicado que "cada curso salen unos 160 titulados nuevos de este ciclo en toda la provincia" onubense, y el citado centro de Beas "no tiene esta familia", además de ser "un centro pequeño, que sólo cuenta con una línea de la ESO", y en el que "el curso pasado titularon solamente 28 niños de cuarto".

"Este ciclo, por tanto, se tendría que surtir con alumnado de otros centros, dándose la circunstancia de que este título existe en Valverde del Camino, que está a 20 kilómetros de Beas", añaden desde la Junta, desde donde puntualizan que "el ciclo de Valverde no es de dual, pero se implantó en el año 2008, el curso pasado no hubo lista de espera y, por tanto, no hubo alumnado que quisiera cursarlo y se quedara fuera".

Ante estos datos, "la Dirección General de Formación Profesional no ha considerado oportuna la implantación de ese ciclo", y desde dicha instancia "se está trabajando, junto con el sector empresarial, para diseñar una oferta de ciclos de Formación Profesional que se adapte a las necesidades del tejido productivo y que permita el desarrollo económico de nuestra provincia, permitiendo a nuestros jóvenes un rápido acceso al mercado laboral", según indica la Junta.

La Delegación Territorial de Educación, según explica finalmente, "ha ofrecido al centro sentarse con la comunidad educativa para hacer un estudio de cuáles son las necesidades del sector productivo en la zona y decidir entonces qué ciclo se puede implantar para contribuir al desarrollo del municipio".