La Junta invierte 841.000 euros en la obra de la nueva sede de la Oficina Comarcal Agraria de Cortegana (Huelva)

CORTEGANA (HUELVA), 5 (EUROPA PRESS)

La Junta de Andalucía está invirtiendo 841.000 euros en las obras de la nueva sede de la Oficina Comarcal Agraria (OCA) Sierra Occidental de Cortegana (Huelva). La actuación ha sido visitada por el director de Agencia de Gestión Agraria y Pesquera (AGAPA), José Carlos Álvarez; junto al delegado de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Álvaro Burgos, y alcaldesa, María del Mar Martín.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, la intervención prevé la adecuación de la red eléctrica, mejora de la cubierta, adaptación de aseos y vestuarios, instalación de un nuevo sistema de climatización, colocación de placas fotovoltaicas, y adecuación de la zona exterior y aparcamiento.

De este modo, tanto Álvarez como Burgos, han resaltado "el esfuerzo inversor que se viene haciendo desde la Consejería de Agricultura en las Ocas para ofrecer un mejor servicio a agricultores y ganaderos y mejores condiciones de trabajo a los profesionales de la oficina". "Estos departamentos juegan un papel fundamental en las comarcas más rurales de nuestra Comunidad, de cercanía, y de dar facilidades administrativas para sus usuarios. Se acerca y mejora la administración como puerta de entrada a la consejería para la gente del campo, motivando que, un buen servicio, también favorezca fijar la actividad productiva, la población y el empleo en la zona", han indicado.

Por su parte, la alcaldesa ha agradecido a la Junta esta actuación por "la importancia que tiene para su municipio, su comarca y los sectores productivos, favoreciendo la economía y el empleo en el mundo rural".

JORNADA AGROCONECTA OVA

Tras la visita a las obras, ambos representantes de la Junta han inaugurado las Jornadas Agroconecta OVA para acercar y dar a conocer la Oficina Virtual Agraria, como ventana digital al campo.

Durante el encuentro, se han desarrollado dos ponencias en las que se abordó la situación de la Lengua Azul y las ayudas para jóvenes agricultores y ganaderos en la PAC 23/27. El objetivo de este tipo de jornadas es acercar información y escuchar al trabajador del campo en temas de interés en la zona y sus sectores principales.