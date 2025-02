La Junta licita el aprovechamiento forestal del área afectada en Almonte (Huelva) por el incendio forestal de 2022

HUELVA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía ha licitado, por valor de 583.300 euros (IVA incluido) el aprovechamiento forestal de madera de cuatro áreas incendiadas en la provincia de Huelva, concretamente en Almonte.

Según recoge la memoria justificativa del proyecto, consultada por Europa Press, estas cuatro zonas se corresponden con el perímetro recorrido por el incendio forestal declarado el 25 de julio de 2022 en el término municipal de Almonte, que alcanzó una superficie total de 938,92 hectáreas, afectando al monte público 'Grupo Ordenados de Almonte (HU-50003-AY)', poblado principalmente por masas adultas de pino piñonero (Pinus pinea), que serán objeto de este aprovechamiento.

Destaca la Junta las "especiales características" del monte incendiado, en el que se localizan "áreas cercanas a edificaciones, vías de comunicación y explotaciones agrícolas colindantes o enclavadas", así como a una "alta intensidad de tránsito de personas y vehículos" --por uso público, explotaciones agrícolas cercanas, hermandades del Rocío, etc.--.

Así, en enero de 2023 se inició el proyecto de actuaciones urgentes de restauración en la zona incendiada, que consistió básicamente en la corta de los árboles localizados en las zonas adyacentes a las principales pistas forestales y su puesta en cargadero a fin de eliminar el riesgo de caída y, "en consecuencia, minorar la afección a bienes y personas", trabajos que finalizaron en mayo de 2024.

Por ello, indica la administración andaluza que, ahora, "desde el punto de vista técnico, interesa licitar a la mayor brevedad posible el aprovechamiento de esos cuatro lotes", puesto que "además de suponer un perjuicio para la regeneración del monte, supone un riesgo evidente" desde el punto de vista del riesgo para las personas, "dado que se trata de una zona muy accesible que tiene además un intenso uso público".

"No sólo el general y común que se extiende a actividades como la caza, la recolección de leñas, de setas, de plantas de uso doméstico, ciclismo y senderismo, etc., sino que esa zona precisamente, alberga en determinados periodos (primavera y otoño), actividades en las que se concentra un importante número de personas" como en el caso de la Romería del Rocío, donde varias hermandades hacen su peregrinación por los caminos de esa zona, y la concentración lúdico-festiva 'Make you Transition', que se celebra todos los años en una zona colindante con la del incendio", ha abundado.

De otro lado, explica que "la experiencia acumulada en la gestión de áreas incendiadas determina que la evolución de la masa de pinar afectado en los primeros meses y años finalice mayoritariamente con la muerte de los pies afectados", puesto que se trata de una especie "que resiste mal este tipo de perturbación y regenera mal de forma natural, como suele ser el caso de otras especies".

Sin embargo, señala la Junta que "a fecha actual se ha puesto de manifiesto que la evolución de algunos rodales y pies individuales incluidos dentro del perímetro recorrido por el fuego, como consecuencia de su menor grado de afectación y de las abundantes precipitaciones ocurridas durante este año 2024, ha sido mejor de la esperada y han sobrevivido", por lo que se mantienen en unas condiciones "que podrían mantener su supervivencia", por lo que deben ser excluidos de su aprovechamiento.

En este sentido, apunta la administración andaluza que esta circunstancia "conlleva la necesidad de ajustar los datos del inventario del volumen de madera, elaborado inicialmente en base al proyecto de ordenación del monte, al que se le descotó el volumen extraído con el mencionado proyecto de actuaciones urgentes en el momento de estimación del inventario y un determinado porcentaje por mermas".

Finalmente, remarca que, a todo lo anterior, "hay que añadir que el 22 de octubre de 2023 la borrasca Bernard provocó la caída o tronchado de numerosos árboles debido a los intensos vientos generados", lo que ha supuesto "una nueva disminución del volumen aprovechable a fecha actual", dado que esa madera "incrementa su degradación como consecuencia de su mayor exposición a agentes atmosféricos y bióticos".