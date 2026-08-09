Sanz muestra su "optimismo" en la evolución del incendio de Niebla (Huelva) tras consolidar una gran parte del perímetro

1109690.1.260.149.20260809112648 El incendio de Niebla (Huelva) continúa activo con más de 4.000 hectáreas afectadas. A 8 de agosto de 2026 en Niebla (Huelva, Andalucía, España). - Clara Carrasco - Europa Press

HUELVA 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias y director del Plan de Emergencias por Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca), Antonio Sanz, ha señalado su "optimismo" de cara a las labores de extinción para este domingo en el incendio declarado en Niebla (Huelva), debido a los avances acontecidos durante la noche de este sábado, donde se ha podido lograr consolidar una zona de gran amplitud del perímetro del incendio.

En declaraciones a Europa Press, Sanz ha destacado que se ha logrado consolidar "una zona muy amplia", desde la carretera A493 a la altura de la planta de residuos hasta casi la cabeza del flanco izquierdo, lo que ha permitido asegurar, según ha explicado, una gran parte del perímetro del incendio y que "aún quedarían dos zonas por trabajar durante este domingo para lograr consolidarla, que sería la parte norte y la parte este".

En ese sentido, el consejero ha apuntado que el objetivo principal sería lograr durante este domingo consolidar la parte norte, a través de un ataque combinado entre medios aéreos, terrestres, apoyo de maquinaria pesada. "Alcanzaremos los 26 medios aéreos, tenemos doce bulldozers de maquinaria pesada y se está trabajando en líneas de defensa, especialmente en la zona norte, incluso una doble línea de defensa, que la segunda alcanzaría a defender las posiciones de las poblaciones onubenses de Pozuelo, Marigenta, Berrocal y Membrillo", ha detallado Sanz.

No obstante, ha afirmado durante la noche de este sábado no se ha podido lograr todos los objetivos debido a problemas de seguridad para los efectivos desplazados, entre ellos, la presencia de una columna convectiva que ha provocado focos secundarios y, con ello, la retirada de los intervinientes.

"A pesar de ello, durante la noche se ha hecho un buen trabajo, aunque no se hayan logrado todos los objetivos y lo que sí podemos ser es más optimistas por haber cerrado un perímetro y haber consolidado una parte grande del incendio, por tanto ahora tenemos que volcarnos ya solo en dos partes, que no es poco", ha argumentado Antonio Sanz, quien ha recordado los problemas que ha supuesto los cambios de viento para las labores de extinción de las llamas y que ha provocado la extensión de muchos kilómetros del incendio.

Asimismo, ha querido agradecer el trabajo de los efectivos del Plan Infoca, de la Agencia de Emergencia y el apoyo tanto de medios aéreos como de la Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF), como de la Unidad Militar de Emergencia (UME), a la Administración del Estado, a los bomberos de la Diputación de Córdoba por sus labores desde su declaración el pasado jueves, 6 de agosto.

Por último, el consejero ha destacado que son más de 500 efectivos y 26 medios aéreos los que están a disposición en la jornada de este domingo para seguir trabajando que "permita avanzar en lo que es consolidar este incendio y lógicamente evitar riesgos de que siga creciendo".