La Junta de Personal Docente de Huelva critica la supresión de enseñanzas públicas y "la falta de información"

IES Saltés de Punta Umbría (Huelva). - CSIF

HUELVA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Personal Docente no Universitario de Huelva ha manifestado su "más firme" rechazo a las decisiones adoptadas por la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de Huelva, siguiendo las directrices de la Dirección General de Planificación Educativa de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, que suponen la supresión o no continuidad de diversas enseñanzas públicas para el próximo curso académico. Por ello, han convocado para este jueves una concentración en la Delegación.

Según han indicado en una nota de prensa, estas decisiones resultan "especialmente graves", en opinión de la Junta de personal, por cuanto afectan "directamente a las oportunidades educativas de los estudiantes de la provincia más vulnerables", aquel que encuentra en determinadas enseñanzas y esta resulta "su única posibilidad real de continuar vinculado al sistema educativo y de acceder a una futura inserción laboral".

Por ello, la Junta de Personal critica la supresión del Ciclo Formativo de Grado Básico de Cocina y Restauración del IES Saltés de Punta Umbría, una oferta educativa orientada precisamente a alumnado con riesgo de abandono escolar temprano y dificultades de integración educativa.

"Resulta difícil comprender que se elimine una enseñanza estrechamente vinculada a uno de los principales motores económicos de la localidad y de la provincia, como es el sector turístico y hostelero", han subrayado.

Por otro lado, para la Junta de Personal es "preocupante" la eliminación de ciclos de Formación Profesional Básica en otros centros de la provincia, como el ciclo de Informática de Oficina en el IES Diego Macías de Calañas o la desaparición de programas específicos dirigidos a alumnado con necesidades educativas especiales en el IES La Marisma, "privando a estos estudiantes de recursos formativos esenciales para su desarrollo personal, académico y profesional".

A ello se suma la no continuidad de los estudios de portugués en la Escuela Oficial de Idiomas, pese a existir alumnado suficiente para continuar su formación y obtener la certificación correspondiente al nivel B2.

"Esta decisión condena, en la práctica, a numerosos estudiantes a interrumpir unos estudios iniciados años atrás por la inexistencia de una oferta alternativa razonable en su entorno", han lamentado.

La Junta de Personal considera que estas decisiones "contradicen el discurso institucional de defensa de la educación pública y de la igualdad de oportunidades" y "no resulta coherente anunciar medidas de mejora del sistema educativo mientras, simultáneamente, se reducen enseñanzas que cumplen una función social, compensadora y de vertebración territorial".

Pero, "especialmente grave" es, en opinión de la Junta de Persona, que la Delegación Territorial "no haya informado previamente de estas decisiones, a pesar de que afectan directamente a las plantillas, a la organización de los centros, a la estabilidad del profesorado y a las condiciones de trabajo de los empleados públicos docentes".

La Junta de Personal ha recordado que ostenta la representación legal del profesorado de la provincia y que la normativa vigente reconoce a este órgano funciones de información y participación en todas aquellas cuestiones que puedan afectar al personal docente. "Sin embargo, una vez más, los representantes del profesorado han tenido conocimiento de estas medidas a través de los propios centros educativos, en lugar de los cauces institucionales que deben regir las relaciones entre la Administración y los representantes de los trabajadores".

Por todo ello, la Junta de Personal Docente no Universitario de Huelva exige a la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y a la Delegación Territorial de Huelva que "reconsideren estas decisiones, mantengan las enseñanzas afectadas y establezcan mecanismos reales de diálogo e información con los representantes del profesorado antes de adoptar medidas que afectan de forma tan significativa a la comunidad educativa".

Asimismo, la Junta de Personal ha convocado una concentración el jueves, 4 de junio, a las 18,00 horas, ante la sede de la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de Huelva, para expresar el rechazo de la comunidad educativa a estas medidas y reclamar "una apuesta decidida por el mantenimiento y fortalecimiento de la educación pública".

La Junta de Personal hace un llamamiento al profesorado, alumnado, familias y al conjunto de la sociedad onubense para que se sumen a esta concentración "en defensa de una educación pública de calidad, inclusiva y capaz de ofrecer oportunidades reales a todos los estudiantes, con independencia de sus circunstancias personales, sociales o del lugar donde residan".