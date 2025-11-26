La Junta de Personal Docente de Huelva lamenta "falta de recursos" para alumnos con necesidades específicas

Archivo - Sede de la Delegación de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Huelva. - EUROPA PRESS - Archivo

HUELVA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Personal Docente no universitario (JPD) de Huelva ha alertado este miércoles de la "insuficiente dotación de recursos en las aulas" para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo (NEAE). Asimismo, ha señalado que la denuncia se hace extensible a la "deficiente cobertura" del programa Aulas Temporales de Adaptación Lingüística (ATAL) para el curso 2025/26 en relación con las necesidades existentes.

En este sentido, según ha indicado en una nota, este órgano ha solicitado a la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía la memoria anual que evalúa el proyecto y que se remite a la Consejería del ramo para su registro, con el propósito de "disponer de los datos exactos que permitan un diagnóstico real de la delicada situación".

Manifiesta la Junta de Personal Docente que "la falta de información de la Junta de Andalucía también se deja notar en apartados como las unidades y las ratios, la planificación de la formación profesional, las funciones de los puestos en las Zonas de Transformación Social (ZTS) y de competencia lectora y matemática y el personal que desempeña puestos compartidos".

Para este órgano es "necesario y urgente" que la Delegación Territorial "aporte la información y datos precisos". Así, indica que los responsables sindicales han trasladado estas demandas, "entre otras", al delegado de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Carlos Soriano, en una reunión en la que "también han estado representadas las distintas jefaturas de servicio de la propia Delegación".

En el encuentro, asimismo, ha estado encima de la mesa el "demandado mantenimiento y la mejora de las infraestructuras educativas". Las incidencias registradas durante las últimas danas, "que obligaron a evacuar o cerrar temporalmente varios centros, ponen de relieve la necesidad de reforzar las actuaciones preventivas y de contar con un protocolo claro y unificado para situaciones de alerta o emergencia climática que facilite la toma de decisiones y garantice la seguridad de toda la comunidad educativa", señala.

La Junta de Personal valora la reunión como "infructuosa" porque "no ha permitido profundizar en asuntos esenciales para garantizar una educación pública de calidad, equitativa y con recursos suficientes, balance que se suma a la falta de concreción observada en el encuentro mantenido el pasado junio". Los sindicatos destacan que "echan en falta compromisos claros" en relación con los temas abordados "después de dos meses de curso escolar y un seguimiento constante de la situación educativa".

A pesar de ello, la Junta de Personal Docente, que "representa a cerca de 9.000 docentes de la enseñanza pública no universitaria de la provincia onubense", apuesta por "la colaboración institucional, el diálogo continuo y corresponsabilidad". En esta línea, sus representantes reiteran la "disposición a seguir trabajando de manera constructiva" con la Delegación Territorial a través de "una comunicación más fluida".

También plantean un "compromiso renovado" por ambas partes "para reconducir la situación actual y avanzar conjuntamente hacia el fortalecimiento de la educación pública en Huelva, la garantía de los derechos del profesorado y la promoción de la igualdad de oportunidades".

Para ello es "imprescindible" fortalecer "la transparencia" con la Junta de Andalucía "con datos concretos y verificables para el análisis riguroso de la situación y la búsqueda conjunta de soluciones eficaces".