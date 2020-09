La Junta pide "tranquilidad" en Villalba del Alcor (Huelva) por los brotes y "responsabilidad" a los confinados

VILLALBA DEL ALCOR (HUELVA), 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La delegada de la Junta de Andalucía en Huelva, Bella Verano, ha pedido este miércoles "tranquilidad" a la población de Villalba del Alcor y ha asegurado que los epidemiólogos y rastreadores trabajan para controlar los brotes y que ahora mismo se encuentran en investigación, por lo que esperan que "cuanto antes" pase a fase de control.

Así lo ha indicado en declaraciones a los medios durante una visita institucional al municipio para reunirse con su alcalde, Diego del Toro, y en la que ha estado acompañada por la delgada de Salud y Familias, Manuela Caro.

De este modo, Verano ha apuntado que la Junta "va a poner todo lo que está en sus manos", para atender las necesidades del municipio y ha anunciado que la Policía Adscrita a la comunidad va a realizar un apoyo para el inicio del curso escolar "para que la población tenga esa tranquilidad de que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad también estarán apoyándolos".

Además, la delegada ha hecho un llamamiento a la "responsabilidad" de todos aquellos que han dado positivo y tienen que hacer el confinamiento y para todos los que tienen que permanecer aislados, a petición de los rastreadores, aunque no hayan dado positivo porque "si no se respeta, el control que ellos hacen no sirve de nada".

"Necesitamos la colaboración de todos para que atajar los contagios lo antes posible", ha añadido ya que cree que la situación de Villalba del Alcor "es preocupante" por "el número de habitantes" pero que "hay más municipios en Andalucía en la misma o peor situación y la comunidad ha demostrado que tenemos grandes profesionales y estamos en buenas manos".

Asimismo, Verano ha deseado que dentro de un mes "todos estén recuperados" y que este jueves haya "una entrada al colegio segura" y "una convivencia normalizada en el municipio".

Por su parte, la delegada de Salud, Manuel Caro, ha apuntado que la vuelta a la fase 0 la determinaría el propio municipio, al tiempo que ha reseñado que el cumplimiento de las medidas es obligatorio pero que en Villalba es "urgente" que "todo el mundo tome conciencia" porque es "una cuestión de responsabilidad individual además de colectiva".

En este sentido, Caro ha recordado que hay dos brotes, uno laboral y otro familiar, que han provocado "una incidencia importantísima de casos" y que la "única" manera de atajarla es que "todos tomen las medidas de seguridad", ya que se han producido unos 30 casos en los últimos 14 días, a la par que ha apuntado que los brotes están en fase de investigación y que se está llevando a cabo un estudio epidemiológico.

Además, Caro ha señalado que Huelva es una provincia "segura" y Villalba es "un municipio seguro" a tenor de los datos publicados por la Consejería de su ramo.

De otro lado, el alcalde de la localidad, Diego del Toro, ha agradecido el apoyo de la Junta de Andalucía "desde el primer día que comenzó el brote" en la localidad y ha pedido a la ciudadanía "que respeten las normas y los consejos de los sanitarios" y que las personas que hayan tenido contacto con los positivos "se queden en casa".

Del Toro ha apuntado que creían que la mejor medida para que los epidemiólogos pudieran trabajar es que las personas se quedaran en casa y pasar a fase 0. Además, ha indicado que los colegios están preparados para poder comenzar el curso escolar.