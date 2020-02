La Junta reitera que el "problema" de los asentamientos en Huelva tiene "calado internacional"

Publicado 11/02/2020 19:24:53 CET

HUELVA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La delegada de la Junta en Huelva, Bella Verano, se ha reafirmado este martes en sus palabras con respecto a los asentamientos tras declarar este pasado lunes que era un "un problema de calado internacional" y que las administraciones públicas a nivel nacional, regional y local "tenemos que echar una mano", pero que, a su juicio, es "una realidad, no es una opinión".

Verano se ha referido a este respecto, a preguntas de los periodistas, y ha reiterado que "yo he sido trabajadora local muchos años y conozco bien los registros de vivienda del Ayuntamiento de Lepe" por lo que ha insistido en que sabe "muy bien las necesidades que hay en el municipio y las que tienen los migrantes porque vivo en Lepe y conozco su cruda y difícil realidad", ha enfatizado. Por esto considera que "hay que tomar medidas de carácter internacional".

En este sentido ha insistido en que "tenemos un grave problema de vivienda no solo con las personas que vienen aquí a trabajar y no tienen donde vivir sino, también, con muchas personas que llevan esperando durante muchos años en el registro una vivienda".

Para finalizar, Verano ha insistido en que "somos un país que está pegado a África y vienen muchos migrantes, siendo el primer sitio en el que se que quedan" por lo que, insiste, "tenemos que buscar una solución entre todos".

Por otra parte, la delegada de la Junta en Huelva ha explicado que "la mayoría de los que viven en asentamientos no tienen contrato en origen", por lo que "los empresarios se ofrecieron a llevárselos a sus fincas, pero no podía ser porque no tenían documentación y se arriesgaban a tener un problema legal".

Además, la delegada de la Junta en Huelva ha señalado que aunque los asentamientos están todo el año, "es en temporada agrícola cuando acogen a más personas".