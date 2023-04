La Junta reta a Espadas a no seguir "preso de Ferraz" y plantear alternativa para los regadíos en torno a Doñana

SEVILLA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco (PP-A), ha criticado este martes que el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, "en demasiadas ocasiones" sea "preso de los dictámenes de Ferraz" --en referencia a la dirección federal del PSOE--, y le ha animado a plantear una "alternativa" para solucionar el "problema social" que, en su opinión, existe "en la zona norte del Parque Nacional" de Doñana, en la provincia de Huelva, y que afecta a los agricultores que, para "poder desarrollar su actividad", y de manera "injusta", quedaron "fuera de la ordenación" del Plan de la Corona Forestal aprobado en el año 2014.

Así lo ha venido a trasladar el consejero portavoz del Gobierno andaluz en una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, la víspera del debate de la toma en consideración de la proposición de ley registrada por PP-A y Vox en el Parlamento andaluz para la mejora de la ordenación de las zonas agrícolas del Condado de Huelva, en los términos municipales de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado, y un día después de la reunión en la que el Consejo de Participación de Doñana abordó esta iniciativa.

El consejero ha incidido en defender que, frente a la situación "injusta" que padecen dichos agricultores de la provincia de Huelva, la Junta podía optar por "mirar hacia otro lado y no hacer nada", o por "coger el toro por los cuernos y poner encima de la mesa soluciones", que es la opción por la que se ha decantado, según ha defendido.

Fernández-Pacheco ha resaltado que ha intentado que dichas posibles soluciones fueran "negociadas hasta la extenuación", y él mismo se ha reunido dos veces con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, y ha solicitado "la creación de esas comisiones bilaterales técnicas que nos permitieran avanzar juntos en una solución para estos agricultores", pero "no hemos obtenido respuesta" del Gobierno central, y "por eso nos vemos obligados a presentar esta proposición de ley que viene a dar un halo de esperanza a estos agricultores que tan mal lo están pasando", según ha abundado.

El titular andaluz de Medio Ambiente ha remarcado que esa iniciativa no toca "en nada el acuífero" de Doñana ni viene a "amnistiar procesos sancionadores actualmente en curso", y ha dicho que le llama la atención que, "frente a todas las críticas que están saliendo, sobre todo del PSOE, ninguna propone una alternativa".

"RESPETA" LA CRÍTICA DE MIGUEL DELIBES

"¿Cuál es la solución, no hacer absolutamente nada?", se ha preguntado en esa línea el consejero portavoz, que ha apostillado que "respeta mucho" al presidente del Consejo de Participación de Doñana, Miguel Delibes de Castro, que se ha mostrado crítico con esa iniciativa y que tiene un "prestigio indudable", pero ha insistido en señalar que no comparte "la idea de que la solución es no hacer nada" y dedicarse a "mirar hacia otro lado, y esperar que los problemas se solucionen solos o que el problema estalle definitivamente", que es por lo que opta el PSOE, según ha opinado antes de aseverar que "la Junta de Andalucía no está dispuesta a que eso suceda".

También ha destacado que lo que se debate este miércoles en el Pleno del Parlamento es la toma en consideración de la iniciativa, que ahora iniciará así su trámite en la Cámara, en la que "se escuchará a todo el mundo" y se "podrá mejorar el texto" de la proposición de ley, y al hilo ha indicado que "ojalá que el PSOE se sume a lo que entiendo que es el sentido común", que pasa por intentar "ayudar a esos agricultores" de la provincia de Huelva, a "entre 600 y 700 familias", y ello "sin perjudicar a Doñana, gran joya medioambiental de toda España" y "el humedal más importante de toda Europa".

Fernández-Pacheco ha aseverado que "a nadie se le ocurre que esquilmemos el acuífero, que perjudiquemos a Doñana", y ha enfatizado que esa es "una línea roja que el Gobierno de Juanma Moreno no va a franquear nunca".

En esa línea, ha defendido que la proposición de ley de PP-A y Vox "lo que plantea es que una serie de fincas, de territorios, que cumplan una serie de requisitos muy estrictos, y a través de una comisión técnica que analizará caso a caso, puedan obtener la calificación de suelos regables con aguas superficiales".

"Esto quiere decir que jamás se regará con agua del acuífero de Doñana", ha aseverado el consejero, que ha defendido que lo que plantea la iniciativa requiere primero que el Gobierno de España culmine "infraestructuras que tenía que haber hecho", como el desdoblamiento del túnel de San Silvestre o la presa de Alcolea, y "siempre que exista disponibilidad hídrica".

También ha aseverado que, "por supuesto", habrá que seguir cerrando "pozos ilegales", y al respecto ha insistido en que la citada proposición de ley "en absoluto supone una amnistía", y "los procesos sancionadores van a culminar con la responsabilidad administrativa, patrimonial, o incluso penal que corresponda".

COMPROMISO DEL GOBIERNO DE MORENO CON DOÑANA

"Nadie ha planteado nunca que la Junta se plantee perdonar a aquellos que extraen agua de manera ilegal, no hay nada más alejado de la realidad" que esa idea, ha aseverado el consejero portavoz, quien también ha defendido que el Gobierno de Moreno "va a cuidar Doñana no porque tengamos miedo a una multa" de la Unión Europea, "sino porque es nuestro deber y obligación", porque el parque es "una maravilla de la naturaleza que tenemos la obligación de legar a las generaciones venideras" y un "patrimonio compartido".

"El problema", según ha continuado, es que el Gobierno de España, que es el "interlocutor de la UE, está empeñado en hacer ver que vamos a esquilmar el acuífero, que vamos a perjudicar a Doñana, que estamos engañando a los agricultores", cuando "todo" eso "es mentira, no es verdad", según ha proclamado para defender que lo que plantea la proposición de ley es "una salida administrativa para unas personas que ahora están en una situación clara de indefensión jurídica".

En esa línea, el consejero ha criticado el "no por el no" y "la oposición por la oposición sin ofrecer alternativa ninguna", y ha considerado que al líder del PSOE-A, Juan Espadas, "desde Madrid le dicen una cosa y en Huelva le exigen justo lo contrario" respecto a esta cuestión, y ha considerado "bastante paradójico" que el Grupo Socialista se abstuviera en la anterior legislatura en la toma en consideración de la proposición de ley relativa a esta cuestión, y ahora vaya a votar en contra de la que acepta "parte de las peticiones que planteaba el PSOE".

"Juan Espadas, en demasiadas ocasiones, es preso de los dictámenes de Ferraz", ha opinado Fernández-Pacheco al respecto antes de apostillar que "todo el mundo agradecería en esta comunidad tener un líder de la oposición que no sólo repita consignas políticas de Madrid, sino que sea capaz de bajar al terreno y escuchar a los alcaldes".