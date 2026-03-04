Junta señala una "concentración mínima" de vertido ya "atajado" a arroyos en Villarrasa (Huelva) pero "no" de la planta

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, en la comisión parlamentaria de este miércoles, 4 de marzo. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha señalado este miércoles que no se ha producido un vertido de lixiviados del centro de residuos de Villarrasa (Huelva) durante las borrascas, sino "una concentración mínima diluida en agua por las precipitaciones" que "con las medidas adoptadas se atajó convenientemente y de manera inmediata", toda vez que ha asegurado que "no es un rebose de las balsas, sino que ha sido de los vasos de vertidos clausurados hace años de una infraestructura menos eficiente".

Así lo ha manifestado García en Comisión Parlamentaria cuestionada por el parlamentario socialista Mario Jiménez sobre si tenía "conocimiento" de que "se puede estar produciendo un vertido de lixiviados contaminantes a los arroyos Morita y Buenavista del término municipal de Villarrasa" y, "a su vez, en el río Tinto".

Con respecto a la respuesta de la consejera, Jiménez ha subrayado que por el trabajo realizado por los agentes de Medio Ambiente "tiene constancia de que efectivamente se están produciendo esos vertidos desde el verano del año pasado, como está denunciando Ecologista en Acción" y que "no por las recientes lluvias que se han producido" y ha reprochado a García que "no es un vertido como el que está diciendo" sino que "son aguas negras", así como ha criticado que las borrascas se han convertido para la Junta "en un manto que lo tapa todo y lo justifica absolutamente todo".

Asimismo, ha manifestado que "la propietaria de esta instalación es la Diputación Provincial de Huelva", así como que "el diputado responsable" de la misma "es el alcalde del pueblo de Villarrasa, del PP" y se ha referido a que hay "denuncias también" de "una gestión negligente de la planta y de una cierta incapacidad con un amontonamiento excesivo de residuos que no se está pudiendo resolver por la situación de avería y de la falta de inversión por parte de la Diputación".

De la misma manera, ha subrayado que esta planta "tiene un papel medioambiental muy importante en la gestión de los residuos sólidos urbanos de la provincia de Huelva y es una fuente de actividad económica en la zona y de generación de empleo", por lo que la "responsabilidad" de la Junta es "garantizar que funciona correctamente, que no hay ninguna agresión al medioambiente" apelando a la política "preventiva" para que no se dé la circunstancia de que "se pudiera terminar complicando por la ineficacia en la gestión".

A este respecto, la consejera señalado que el alcalde de Villarrasa "será el primero interesado en que esta planta funcione y que no haya contaminación", al tiempo que ha destacado que "confía" en los agentes medioambientales y en lo que dice el acta redactada por ellos. "Cuando hacen un acta de inspección dicen lo que se encuentran. Y lo que ellos dicen es que con las medidas adoptadas se atajó convenientemente y de manera inmediata", ha añadido.

"Además hablan de que no tiene nada que ver con la planta, que lo hizo bien, porque el 23 de enero la empresa ya nos alertó de un incremento en el nivel de las balsas, el 2 de febrero se le requirió documentación técnica adicional para, conforme el protocolo estatal de incidentes ambientales, ver que se cumplía. Esto permitió disponer de una evaluación del riesgo real y del alcance de las medidas adoptadas por el operador", ha apuntado.

La consejera ha proseguido detallando que el 10 de febrero el operador "aportó información detallada y acreditada del esfuerzo significativo" y "describía todo lo que se había hecho, que se habían hecho con los lixiviados que permanecieron confinados en el sistema de impermeabilización". De este modo, ha destacado que la Consejería cuenta con "todo lo que se ha hecho y todo lo que la empresa ha presentado en la Delegación Territorial para cumplir con la legislación", así como con el acta de los agentes medioambientales "que dicen que no ha habido un vertido de la balsa".

"Tenemos un informe de la Delegación diciendo que se le ha requerido información y que, además, fue la misma empresa la que avisó de que podía tener un problema por el agua de lluvia y se adoptaron todas las medidas. Como ha dicho es nuestra responsabilidad, es la responsabilidad del alcalde de Villarrasa, que querrá no tener un acuífero contaminado en su municipio. Yo confío y usted confía en los agentes medioambientales y en la labor inspectora que hacen y, por supuesto, que es una responsabilidad que todo funcione y, hasta ahora, con la información que tenemos, creemos que ha funcionado", ha concluido.