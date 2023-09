Juventudes Socialistas exige a la Junta que "desbloquee el secuestro" del Bono Joven a casi un millar de onubenses

HUELVA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Juventudes Socialistas de Huelva (JSH), Javier Huete, ha exigido este miércoles al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que "desbloquee el secuestro" del dinero de que dispone la Administración autonómica para ejecutar el pago del Bono Joven a más de 17.000 jóvenes andaluces que lo solicitaron, casi un millar de Huelva, y "ni siquiera saben muchos de ellos si sus peticiones están o no admitidas a trámite".

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, Huete ha explicado que "tras nueve meses de espera" desde que se pusiera en marcha esta medida del Gobierno de España para ayudar a la emancipación de los jóvenes sufragando con 250 euros al mes parte del alquiler de una vivienda, la gestión de las solicitudes "está siendo nefasta".

"Ante una problemática real que afecta al conjunto de la juventud, el presidente no ha movido un dedo por nosotros, como históricamente nos tiene acostumbrados el PP", ha apostillado.

En este sentido, el líder de las Juventudes Socialistas de Huelva ha enfatizado que la propia consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz, "reconocía hace unas semanas un retraso de más del 60% de las solicitudes", pero "a día de hoy nada se sabe", por lo que ha requerido la puesta en marcha "inmediatamente" del Bono Joven, "que se pongan en marcha los medios necesarios para que se estudien los expedientes y se dé respuesta a la juventud de nuestra tierra".

"El Gobierno de España actúa y ayuda a la juventud, no solo con este bono, también con la propia Ley de Vivienda, pero ante el trabajo del PSOE, el PP y su paralización echan el freno a todas las medidas que persigan el bienestar y, esencialmente, con la juventud", ha asegurado Huete.

Por su parte, el secretario de Vivienda y Emancipación de JSH, Francisco Delgado, ha manifestado, que este asunto es "una tomadura de pelo hacia la juventud", porque "no es de recibo que la Junta tenga el dinero y por inoperancia o falta de interés no se estén resolviendo unos expedientes que llevan meses atascados y no alcanzan a explicarnos por qué".

Delgado ha insistido en que "deje de secuestrar este dinero y que se resuelvan los expedientes cuanto antes para que los jóvenes puedan emanciparse y tengan una vivienda digna y de calidad".

"Las Juventudes Socialistas exigimos que se depuren responsabilidades ante este caos, acoso y derribo y si este retraso es fruto de la inoperancia, pedimos dimisiones", ha remarcado Huete. Por todo ello, ha llamado a la movilización de la juventud andaluza para que vuelva a congregarse delante la sede del Gobierno andaluz, el Palacio de San Telmo, como ya sucediera el pasado mes de junio, porque "ante el maltrato y el abandono del PP, desde el PSOE y desde Juventudes Socialistas seguiremos apoyando al conjunto de la juventud de Huelva y de Andalucía".