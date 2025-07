Juventudes Socialistas urge a la Junta a abandonar la "deriva privatizadora" en Formación Profesional y universidades

HUELVA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Juventudes Socialistas de Andalucía (JSA), Lázaro Martínez, ha exigido este miércoles al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que abandone "la deriva privatizadora" en la universidad y la Formación Profesional.

Así lo ha manifestado en Huelva, junto al secretario general provincial, Rafa Domínguez, dentro de la campaña que está recorriendo la geografía andaluza para "defender el derecho a una educación pública". En este sentido, Martínez ha criticado la "deriva privatizadora" del presidente andaluz, Juanma Moreno, y su gobierno "durante tantos y tantos años, por desgracia, en la universidad pública y en la formación profesional también pública".

Una campaña, según ha remarcado el secretario general, adquiere "más vigencia", ya que la Junta de Andalucía "vuelve a denegar dos grados a Jaén y Granada, pero, sorpresa, han ido a la universidad privada". "Hace muy poco, Juanma Moreno ha reconocido que para él, muy probablemente, la sanidad pública sea inviable. Por ello, no nos queda ya duda alguna de que para Moreno, para el Partido Popular, la educación pública, la universidad, la formación profesional pública es también inviable", ha enfatizado.

"Por los hechos se te conocerán y por su gobierno se le está conociendo, y también se está conociendo cuáles son sus voluntades, las necesidades que él cree que tiene la juventud andaluza", ha manifestado, toda vez que ha insistido en que el presidente andaluz "no cree en el desarrollo, en el futuro de los y las jóvenes, y no cree en el sistema que nos hace igualarnos a todos los hijos de vecinos y de vecinas, que es como venimos a defender y a reivindicar la educación pública".

"Por eso, una vez más, desde la Juventud Socialista de Andalucía pedimos alto y claro a Juanma Moreno que abandone la deriva privatizadora que está haciendo que se esquilmen los recursos y los centros de formación que son absolutamente sobre el que pivota todas las provincias de nuestra comunidad autónoma", ha finalizado.

UNIVERSIDAD DE HUELVA

Por su parte, el secretario general de Juventudes Socialista en Huelva, Rafa Domínguez, ha acusado de a la Junta de "cargarse" la Universidad de Huelva, ya que desde que es presidente Juanma Moreno, "la Onubense tiene menos recursos, menos financiación, menos servicios", por lo que está "en grave peligro".

"Está en peligro su supervivencia hasta el punto de que, si la situación continúa igual, puede llegar a cerrar sus puertas en los próximos años", ha advertido, para luego remarcar que la de Huelva es la universidad con "menos financiación, menos recursos, menos servicios y menos titulaciones".

Además, el secretario general de los jóvenes socialistas onubenses ha aseverado que el presidente andaluz "está haciendo con el sistema universitario andaluz lo mismo que con la sanidad pública y con la dependencia", ya que "está asfixiando el sistema universitario andaluz, al mismo tiempo que está abriendo las puertas de par en par a la creación de universidades privadas".

"Cuatro lleva ya, desde que es presidente, universidades privadas sin unos mínimos estándares de calidad, sin unos mínimos criterios académicos, hasta el punto de que la Conferencia General de Política Universitaria ha hecho un informe desfavorable a alguna de estas universidades privadas. Pero sí que tienen un requisito que Juanma Moreno lleva por bandera: que pueda hacer negocio con nuestros derechos", ha abundado.

Por ello, ha lamentado que la "intención" del Partido Popular es que "los que tengan dinero puedan estudiar y los que no, sencillamente no lo puedan hacer". A ello, Domínguez ha sumado que "se desautorice la creación de nuevas titulaciones alegando baja empleabilidad", pero "no las deniega en el caso de las universidades privadas". "Esto sí que es un agravio comparativo y una ventaja desleal y desde Juventudes Socialistas de Huelva queremos ponerlo de relieve, porque es un atentado contra el principio básico de la igualdad de oportunidades que los socialistas llevamos por bandera", ha enfatizado.

Por último, Domínguez ha incidido en la "apuesta firme" del Gobierno central con "la mayor partida histórica en becas, 2.544 millones de euros que van a redundar para los jóvenes de la provincia de Huelva y los jóvenes andaluces".