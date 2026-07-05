A licitación la construcción de un centro de interpretación en Mazagón (Huelva) incluido en los marcos de Doñana

Mazagón. - AYUNTAMIENTO DE MOGUER

MOGUER (HUELVA), 5 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Moguer (Huelva) ha sacado a licitación las obras para la construcción del centro de interpretación de Mazagón, inspirado en las antiguas chozas del poblado y que se incluye dentro del Marco de actuaciones para el desarrollo territorial sostenible del Área de Influencia del Espacio Natural de Doñana.

Según indica el anuncio de la licitación publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, consultados por Europa Press, las empresas tienen hasta el 27 de julio para presentar sus ofertas y el presupuesto es de 330.578 euros (sin IVA) con nueve meses de ejecución.

El objeto es la construcción del centro de interpretación del patrimonio natural, cultural y social de Mazagón en el Marco de actuaciones para el desarrollo territorial sostenible del Área de Influencia del Espacio Natural de Doñana.

Esta actuación viene recogida en el convenio dentro del Proyecto 2 'Puesta en valor del Patrimonio natural, cultural y social', Ámbito 6, 'Creación y mejora de infraestructuras que permiten el desarrollo sostenible del territorio' y Criterios C1 y C3, 'Criterios para las actuaciones vinculadas a la movilidad sostenible y/o mejora de calles, caminos, vías pecuarias y redes de servicios urbanos" y 'Criterios para las actuaciones vinculadas a la rehabilitación y construcción de edificios'.

Así, según indica el pliego de prescripciones técnicas, el centro, que llevará por nombre 'Espacio Las Chozas', nace como un "homenaje vivo" a los orígenes de Mazagón y como motor del futuro sostenible de su territorio. Su nombre evoca aquellas primeras estructuras humildes --chozas y ranchos-- construidas con sabinas, enebros y barrón, materiales que ofrecía el monte y que tejieron las primeras formas de habitar esta tierra.

Esas construcciones no sólo ofrecieron refugio físico, sino que también "cimentaron una manera de vivir en íntima relación con el paisaje de Doñana". Este centro de interpretación aspira a ser un catalizador de iniciativas locales, capaz de integrar el tejido asociativo, la actividad turística, cultural y educativa, y el impulso a nuevos emprendimientos vinculados a los valores de Doñana.

Además, incorporará una sala de exposiciones, aulas polivalentes, espacios para formación, una escuela de música y zonas de encuentro asociativo, así como un área específica de atención a personas migrantes, favoreciendo su inclusión y participación ciudadana a través del acompañamiento de colectivos sociales locales.

El edificio será diseñado bajo criterios de sostenibilidad, eficiencia energética y bajo impacto ambiental, con materiales compatibles con el medio y soluciones pasivas de confort, de modo que el propio espacio se convierta también en una experiencia interpretativa del paisaje.

Su superficie construida estará en torno a los 300 metros cuadrados, dentro de una parcela dotacional municipal de más de 5.800 metros cuadrados. Lejos de ser un mero contenedor de actividades, Espacio Las Chozas se plantea como un "nodo territorial, un lugar simbólico donde naturaleza, memoria y comunidad se encuentran".

Así como las chozas de antaño fueron un modo de habitar desde la cercanía y el respeto a la tierra, este centro "quiere ser un nuevo tipo de refugio: un lugar donde la cultura florezca, donde las voces locales encuentren eco y donde los valores de Doñana --la biodiversidad, la convivencia, la resiliencia--. se traduzcan en acción cívica y creación compartida".

Para ello se crean cuatro edificios modulados con una retícula de 1,5 por 1,5 metros que simulan a las antiguas chozas del poblado de Mazagón y que tienen en común un patio donde puedan "fomentar las relaciones sociales y culturales". Este patio estará techado por una cubierta de brezos para que este espacio se pueda utilizar.

Los edificios que están más cercanos a las calles serán los espacios más abiertos al público --zona de exposición y formación, aula de música y coro, zona de lectura, centro cultural de mayores-- y el resto de edificios estarán destinados a las diferentes asociaciones existentes en Mazagón. También contarán con aseos y una zona de descanso. Al ámbito proyectado se podrá acceder a través de cuatro entradas y todas ellas serán accesibles.

La parcela se encuentra en pleno centro de Mazagón, próximo a la calle Santa Clara y avenida Fuentepiña, la parcela esta bordeada en el norte y parte del este por viviendas aisladas en la calle Lima y en el oeste por la calle El Dorado. La parcela tiene una morfología irregular en su mayor parte. Se ubica en la zona del casco urbano de la mancomunidad, por lo que consta con todos los servicios urbanos exigibles (abastecimiento de agua, alcantarillado, energía eléctrica, telefonía, alumbrado público y calles pavimentadas).