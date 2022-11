Limón critica que la inauguración del consultorio de Galaroza (Huelva) es "una tomadura de pelo" a los vecinos

HUELVA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Huelva y presidenta de la Diputación, María Eugenia Limón, ha criticado este jueves que la inauguración del consultorio de Galaroza este martes por parte de la consejera de Salud y Consumo, Catalina García, ha sido "una tomadura de pelo" a los vecinos debido a que es una "infraestructura por terminar".

A preguntas de los periodistas, Limón ha calificado de "intolerable" no solo "para los vecinos de la localidad, sino de la sociedad onubense y andaluza", que la Junta y el PP "utilicen a bombo y platillo la inauguración de un centro de salud en los momentos que vivimos, en el que estamos apostando por una salud pública universal y de calidad y que al final pues dejemos atrás a los que más lo necesitan", cuando es un centro con "grandes deficiencias".

"Teniendo acceso a un centro de salud donde tienen que entrar con un generador, donde no se puede acceder a la primera planta porque no funciona el ascensor o en el que la ambulancia no puede acceder puesto que la puerta de entrada es mucho más pequeña que el ancho propio del vehículo. Yo creo que la situación habla por sí sola", ha aseverado.

En este sentido, la socialista ha subrayado que es "una tomadura de pelo para los vecinos por parte del presidente de la Junta Andalucía, Juanma Moreno", y, sobre todo, "de su consejera que a bombo y platillo se presenta en el municipio para hacer alarde de una infraestructura que está por terminar".

"Una infraestructura que no cumple con las garantías que necesita un sistema público sanitario, y un pueblo pequeñito de la sierra en el que las necesidades y las demandas son más acuciadas que las que podamos tener en una ciudad más grande donde los recursos sanitarios son mucho más amplios", ha concluido.