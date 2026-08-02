Limón destaca que Sánchez da "dignidad" a los trabajadores y que el PSOE es "tajante con los casos de corrupción

Archivo - La secretaria general del PSOE de Huelva, María Eugenia Limón. - PSOE DE HUELVA - Archivo

HUELVA 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Huelva, María Eugenia Limón, ha defendido con firmeza la gestión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asegurando que ha devuelto la "dignidad" a los trabajadores a través de medidas como la reforma laboral o la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Asimismo, ha garantizado que el PSOE es "tajante con los casos de corrupción" frente a un PP que considera que "no es nadie para dar lesiones de moralidad" y al que acusa de "devaluar la política alimentando bulos de pseudomedios" para "generar crispación".

En una entrevista concedida a Europa Press, Limón ha reflexionado sobre el impacto que el "ruido político" tiene en la sociedad y ha señalado que "el largo tiempo es lo que pone a todo el mundo en su sitio", mientras que "el corto y el medio tiempo es lo que hace que haya un absoluto descontento en la ciudadanía".

En este sentido, ha criticado la estrategia de la oposición y de ciertos "pseudomedios" financiados, según sus palabras, "por el PP" para "generar odio, crispación, mentiras y bulos". "Estamos devaluando continuamente la política", ha advertido.

La líder de los socialistas onubenses ha mostrado su apoyo tanto al actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. En este sentido, ha subrayado que Sánchez ha aportado "estabilidad y dignidad" a la clase obrera con la reforma laboral, el Ingreso Mínimo Vital (IMV) o el incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), ensalzando además la "apuesta" del Ejecutivo central por el desarrollo del hidrógeno verde en la provincia de Huelva.

Igualmente, Limón ha reivindicado la gestión socialista de Zapatero, del que ha destacado hitos como la Ley de Dependencia, que "trajo dignidad a muchas mujeres que dejaban de trabajar para cuidar a sus mayores", y la aprobación del matrimonio igualitario.

Frente a ello, ha cuestionando el legado de los Gobiernos de la derecha y se ha preguntado si "alguien recuerda qué ha hecho Aznar en positivo por los ciudadanos" o lo que "hizo Rajoy", del que afirma que "hundió el país" y lo acusa de "echar a la calle a millones de personas con su reforma laboral" y "acabar con la hucha de las pensiones".

"TAJANTES" CONTRA LA CORRUPCIÓN

Cuestionada por los procesos judiciales que afectan al panorama político, Limón ha marcado distancias con el PP, asegurando que el PSOE actúa con "transparencia" y "colabora con la justicia desde el primer momento, respetando la presunción de inocencia pero actuando con contundencia".

"Cuando en algún momento se corrobora algún dato, lo que hacemos es expulsar de nuestro partido. En eso somos tajantes y lo hacemos desde el minuto uno", ha aseverado, contraponiendo esta actitud con la del Partido Popular. A este respecto, ha afeado a los populares su postura con los alcaldes de Fuengirola y Marbella, o con el caso de la Diputación de Almería, el cual ha calificado como "el segundo caso de corrupción más grande que va a ser juzgado después de la 'Kitchen'".

Por todo ello, la secretaria general del PSOE de Huelva ha pedido "dejar que la justicia trabaje" y, "mientras un juez no diga lo contrario, defender la honorabilidad de los que han sido presidentes de este país y han luchado por buscar una mejor calidad de vida para los españoles".

Por último, ha concluido recordando que la política debe ser una "herramienta" para resolver los problemas reales de los ciudadanos, "ya sea ante incendios, Danas o demandas vecinales", y no "un escenario de crispación permanente".