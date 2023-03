Limón (PSOE) augura en Cartaya y Almonte (Huelva) "gobiernos socialistas" tras el 28M "capaces de afrontar nuevos retos"

HUELVA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Huelva, María Eugenia Limón, ha señalado este viernes en los actos de presentación de la candidata de Cartaya, Pepa González Bayo, y del candidato de Almonte, José Miguel Espina, que no le cabe "ninguna duda" de que después del 28 de mayo estos dos municipios "conformarán gobiernos socialistas, con equipos fuertes y capaces de sacar adelante nuevos proyectos, nuevos retos para afrontar los años venideros".

Limón, que ha destacado la valía personal, profesional y política de ambos candidatos, ha hecho referencia en un comunicado a "los grandes proyectos que han llevado a efecto en el mandato que ahora está a punto de terminar".

Así, en la presentación en Cartaya, a la que también ha asistido la parlamentaria andaluza María Márquez, la líder de los socialistas onubenses ha destacado, con respecto al Gobierno de Pepa González Bayo, su compromiso con Cartaya, Nuevo Portil y el Rompido, con rumbo fijo para traer un mayor desarrollo socioeconómico al municipio, "ha abierto el pueblo a la ribera, trabajando con todos y para todos y todas, para la igualdad, para los cazadores del municipio, con las auxiliares de ayuda a domicilio, con apoyo a los empresarios y que ha conseguido poner a Cartaya en un gran referente".

Por su parte, María Márquez ha dicho de Pepa González Bayo que es "una mujer valiente, trabajadora, dedicando su vida entera a trabajar por sus vecinos y vecinas. Siempre se ha ofrecido para que a nadie le faltara absolutamente nada. Ella siempre ha estado a la altura, para ser buena política y buena alcaldesa hay que ser buena gente y ella lo es".

La candidata Pepa González Bayo, que concurre para la renovación de la Alcaldía, ha dicho sentir una ilusión muy grande porque "no hay nada que me haya hecho más ilusión durante mi carrera política que ser alcaldesa de mi pueblo".

La alcaldable, que se alzó con la vara de mando del Ayuntamiento de Cartaya con el mandato ya comenzado, ha reconocido que ha hecho un "trabajo inmenso, he dedicado todos mis esfuerzos a trabajar por mi pueblo, para mi gente, más duro por tener que compaginar mi responsabilidad como primera edil con mi trabajo como senadora, pero no me ha importado, porque ha sido muy gratificante, muy satisfactorio comprobar que mi trabajo y el de todo mi equipo ha mejorado la convivencia y la calidad de vida de los ciudadanos se ha visto elevada también. Hemos abierto Cartaya, El Rompido y Nuevo Portil al mundo después de dos años y medio trabajando".

"Hemos escuchado a todos los vecinos y vecinas. Y podemos decir que hemos estado a su lado y podemos mirarlos a los ojos. Por eso quiero seguir siendo alcaldesa, seguir trabajando por mi pueblo, contribuyendo a su bienestar, peleando por los proyectos, afanándome para conseguir cosas que hagan crecer nuestros sectores económicos, prosperar nuestros negocios y embellecer nuestro pueblo, por El Nuevo Portil, El Rompido, por nuestras playas, nuestros bellos parajes. Somos importantes en la Costa de Huelva y vamos a luchar para destacar y atraer nuevas inversiones. Esperanza, ilusión, compromiso y felicidad es la que me embarga y quiero para Cartaya", ha manifestado.

En cuanto al candidato a la Alcaldía de Almonte, José Miguel Espina, la secretaria general del PSOE onubense, María Eugenia Limón, lo ha animado para que haga una campaña de cercanía con la gente y les recuerde esos proyectos que se han venido desarrollando en Almonte con las ideas socialistas. Ha hecho referencia a varios de ellos, como la creación de una planta fotovoltaica municipal, y el impulso a comunidades energéticas locales para la socialización de la energía, que tienen como objetivo que Almonte sea un referente en la transición energética.

Espina ha puesto de relieve, en su presentación, el equipo que le acompaña, formado por personas "muy preparadas, algunas con experiencia en la gestión y muchas caras nuevas que destacan en sus ámbitos profesionales y que conocen perfectamente el funcionamiento de un ayuntamiento como el nuestro, que tiene la responsabilidad de gobernar también El Rocío y Matalascañas; y conocen la idiosincrasia de los tres núcleos y el carácter de nuestra gente".

Según ha afirmado, "estamos todos muy ilusionados y convencidos de que los almonteños y almonteñas van a confiar en nuestra candidatura, porque saben que el Partido Socialista ha hecho una buena gestión y puesto en marcha proyectos que han dado vistosidad y progreso a Almonte, a El Rocío y a Matalascañas".

El candidato ha recordado algunos de los proyectos puestos en marcha, como el nuevo centro comercial y la nueva depuradora de Matalascañas, que va a permitir la recuperación del campo de golf; la ampliación del complejo deportivo de El Rocío, con nuevas pistas y la ampliación también de la piscina; las nuevas instalaciones hípicas en El Rocío o la remodelación y modernización de la entrada y calles de Almonte.

Por otro lado, la portavoz adjunta del Grupo Socialista en el Parlamento de Andalucía y parlamentaria socialista onubense, María Márquez, ha estado en la presentación del nuevo candidato a la Alcaldía de Punta Umbría, Luisma Alfonso, quien afronta con enorme ilusión este nuevo reto. Márquez ha querido destacar la trayectoria del candidato como concejal y los éxitos cosechados en su gestión, "está más que preparado para ser el nuevo alcalde de Punta Umbría", ha dicho.

La parlamentaria socialista onubense ha subrayado en su intervención el valor que tiene hoy en día la política local y que "podamos trabajar con los ciudadanos desde una perspectiva social y defendiendo los derechos de todos y de todas". Para ella, "es muy importante y nos llena de orgullo ver como aquí en Punta y todas las candidaturas del resto de pueblos hay gente nueva que se ha acercado al partido y ha querido ir en las listas para participar, para responsabilizarse y contribuir al progreso de sus pueblos bajo las siglas de nuestro partido. Bienvenidos y bienvenidas".

Por su parte, Luisma Alfonso ha mostrado su enorme satisfacción por encabezar una lista "renovada y que afronta esta campaña con muchísima ilusión". Para él es importante la respuesta de la gente, por lo que dice estar "muy emocionado y convencido de que será la lista ganadora". Ha adelantado algunas líneas de su proyecto para el nuevo mandato y relatado que pondrá en marcha "nuevas vías que puedan enriquecer más el turismo y su desestacionalización, apostar por la renovación generacional en la pesca, así como trabajar con otras administraciones para cambios importantes en el puerto y fomento del sector industrial para productos pesqueros".