Limón (PSOE Huelva) subraya el "compromiso" del Gobierno con Alcolea y el Túnel de San Silvestre, en modificación

Archivo - La secretaria general del PSOE de Huelva, María Eugenia Limón. - MIGUEL VAZQUEZ/PSOE HUELVA - Archivo

HUELVA 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Huelva, María Eugenia Limón, ha reivindicado el "compromiso real" del Gobierno de España con el Túnel de San Silvestre, una infraestructura que ha calificado de "vital para la seguridad hídrica de la provincia" y que, según ha explicado, ha sufrido un retraso al ser necesaria una modificación técnica. Asimismo, ha subrayado la voluntad socialista de sacar adelante la Presa de Alcolea.

En una entrevista concedida a Europa Press, la líder de los socialistas onubenses ha admitido que las obras del Túnel de San Silvestre están sufriendo demoras, pero ha lanzado un mensaje de tranquilidad sobre la "viabilidad" del proyecto. "Aunque todavía no sea una realidad materializada, el compromiso es firme", ha indicado.

A este respecto, Limón ha explicado que ha sido técnicamente necesario realizar una modificación sobre el proyecto inicial, debido a que "no se tuvieron en cuenta las características del terreno en el estudio previo". En este sentido, ha señalado que actualmente se encuentra en la Comisión de Fomento, como paso previo al Consejo de Estado donde se aprobaría definitivamente.

Además, ha subrayado que esta circunstancia ha conllevado "un incremento del presupuesto de obra de más de un 42 por ciento", lo que ha elevado la inversión total hasta los 50 millones de euros. No obstante, ha asegurado que, a pesar de los reajustes, las obras "más pronto que tarde se pondrán en marcha".

En cuanto a la Presa de Alcolea, la secretaria general del PSOE de Huelva ha lamentado el "uso partidista" que, a su juicio, hace la derecha de las infraestructuras de la provincia.

"El PP está exclusivamente en una campaña de propaganda política y no da los pasos desde la Junta de Andalucía para hacer viable el proyecto de Alcolea que necesita, sí o sí, para garantizar la calidad de las aguas para el regadío. Para ello, tiene que poner en marcha el plan de restauración de los pasivos mineros en las cuencas del Tinto, Odiel y Piedras. La Junta ha recibido dinero del Gobierno de España para esa restauración, que es indispensable para la puesta en carga de Alcolea y no los ha ejecutado, sino que lo ha destinado a Córdoba a otro proyecto", ha dicho.

Frente a ello, ha garantizado que el PSOE de Huelva mantiene "un compromiso firme con los agricultores" para que Alcolea siga adelante. "El Gobierno de España mantiene, tanto en San Silvestre como en Alcolea, compromisos y capacidad de trabajo para ejecutarlos, aunque sean temas que se alarguen", ha subrayado.

MARCO DE DOÑANA

Relacionado con el ámbito agrario, Limón se ha referido a los Marcos de Doñana y ha contrapuesto la gestión de los acuerdos por parte del Ejecutivo central frente a lo que considera una actitud "ruin" y "electoralista" del PP de Juanma Moreno.

Al respecto, la líder de los socialistas onubenses ha hecho balance del estado de los Acuerdos de Doñana del que destaca que "se están cumpliendo" y que ponen de manifiesto "que el único partido con un compromiso verdadero con la provincia es el PSOE".

Limón ha criticado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, al que ha acusado de "instrumentalizar políticamente las necesidades de los regantes de la comarca". "El PP de Moreno aprovechó las elecciones de 2022 y las de 2026 para engañar a los agricultores con promesas falsas", ha aseverado.

En este sentido, ha defendido que "si hay un partido que verdaderamente ha traído esa ayuda y ese cambio que necesitaba el plan de la Corona Norte de Doñana, ha sido el Gobierno de España con dinero constante y sonante". Al respecto, ha destacado los fondos destinados a los ayuntamientos de la zona para el desarrollo de proyectos locales que "ya se están ejecutando", así como el lanzamiento de las distintas convocatorias de subvenciones directas.

Para concluir, ha tildado de "mezquina" la forma de trabajar del PP en Huelva, acusando a la formación de "acordarse de los ciudadanos únicamente cuando llegan las elecciones" mientras dejan el resto de la legislatura "llena de promesas incumplidas y proyectos guardados en un cajón".