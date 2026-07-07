Localizan a cuatro hombres con "indicios compatibles con muerte violenta" en la fosa de Valverde (Huelva)

Fosa de Valverde del Camino (Huelva). - AYUNTAMIENTO DE VALVERDE DEL CAMINO

VALVERDE DEL CAMINO (HUELVA), 7 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Valverde del Camino (Huelva) continúa con los trabajos de la tercera fase de los trabajos de memoria democrática en el cementerio municipal, una actuación en la que se ha podido localizar los restos de cuatro varones jóvenes que presentan "indicios compatibles con una muerte violenta por proyectiles de arma larga".

Según ha indicado el Ayuntamiento valverdeño en sus perfiles de redes sociales, consultados por Europa Press, el objetivo de los trabajos arqueológicos de exhumación que se desarrollan en el Cementerio Municipal de Valverde del Camino, dirigidos por un equipo especializado de arqueólogos y antropólogos coordinado por Jesús Román es de "recuperar la memoria democrática, dignificar a las víctimas y seguir avanzando en el conocimiento de nuestra historia es un compromiso con la verdad y con las generaciones futuras".

Los últimos hallazgos apuntalan que la fosa excavada corresponde a una fosa de la represión franquista. Entre las evidencias documentadas destacan la localización de cuatro varones jóvenes, "con indicios compatibles con una muerte violenta por proyectiles de arma larga".

Además, la disposición de los cuerpos, encontrados amontonados y uno de ellos boca abajo, constituye un conjunto de evidencias que, según el equipo técnico, es "compatible con este tipo de enterramientos".

La actuación se centra en la exhumación de una de las fosas localizadas en campañas anteriores. Durante la intervención desarrollada el pasado año pudieron recuperarse restos correspondientes a cuatro personas, quedando pendiente la excavación íntegra de esta fosa, cuyos trabajos continúan en la actualidad.

Además, durante la jornada de puertas abiertas, vecinos y vecinas pudieron conocer sobre el terreno el desarrollo de la intervención y las primeras conclusiones del equipo técnico.