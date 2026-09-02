Loles López asiste en Huelva a la concentración por Ceuta: "Ceuta no puede esperar más"

La consejera de Servicios Sociales, Familias e Igualdad, Loles López, participa en la concentración por Ceuta en el Ayuntamiento de Huelva. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Servicios Sociales, Familias e Igualdad, Loles López, ha participado este miércoles en Huelva en la concentración impulsada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en apoyo a Ceuta, coincidiendo con el día de la ciudad autónoma.

"Estamos aquí para decir que Ceuta no está sola, que Ceuta somos todos, que la integridad territorial de este país ni se cuestiona ni se negocia", ha destacado en una atención a los medios en la concentración en la que ha asistido con la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda.

López ha señalado que la ciudad autónoma "necesita recuperar ya la normalidad" ante una situación que ha calificado como "tremendamente grave". En esta línea, ha pedido al Gobierno central que "actúe sin fisuras".

"Al gobierno de España le ha faltado anticipación, le ha faltado determinación, le ha faltado verdad y le está faltando humanidad", ha aseverado.

Junto a López, varios consejeros han asistido a las diferentes concentraciones convocadas en los ayuntamientos de las capitales de provincia andaluzas.