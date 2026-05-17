Loles López (PP) ejerce su derecho al voto en Valverde del Camino (Huelva): "Hoy es el día de la seguridad"

Archivo - La candidata número uno del Partido Popular por la provincia de Huelva a las elecciones andaluzas, Loles López. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

VALVERDE DEL CAMINO (HUELVA), 17 (EUROPA PRESS)

La candidata número uno del Partido Popular por la provincia de Huelva a las elecciones andaluzas, Loles López, ha ejercido este domingo, 17 de mayo, su derecho al voto.

En un audio remitido a los medios, López ha asegurado que se trata de un día "muy importante" para la comunidad andaluza, para Huelva y para el municipio onubense de Valverde del Camino.

"Hoy es el día de la democracia, el día de la libertad, el día de la seguridad y por tanto animo a todo el mundo a ejercer el derecho al voto", ha agregado.

