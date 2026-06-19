López dice que se "sentirá cómoda" con un Gobierno andaluz que "tenga como objetivo el bien común de los andaluces"

Archivo - La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias en funciones de la Junta de Andalucía, Loles López, en una imagen de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

HUELVA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad en funciones, Loles López, ha señalado este viernes que se sentirá "cómoda" con un Gobierno andaluz "que tenga como objetivo el bien común de todos los andaluces".

Así lo ha manifestado López a preguntas de los periodistas en Huelva, cuestionada sobre si se sentiría cómoda con una posible entrada de Vox en el Gobierno de la Junta de Andalucía y la introducción de la 'prioridad nacional' en la línea de los presupuestos.

Al respecto, la consejera ha subrayado que "este tiene que ser un gobierno que responda a las necesidades de todos los andaluces", por lo que se sentirá cómoda con que el objetivo sea "el bien común de todos los andaluces".

El pasado martes, 16 de junio, la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, dijo que creía que su formación y el PP "no tendrán problema en ponerse de acuerdo" en Andalucía "si la prioridad" del presidente de la Junta en funciones, Juanma Moreno, "son los andaluces" y señaló que "harán valer los votos" de los andaluces a Vox y llevarán a la mesa de negociación medidas que los de Santiago Abascal creen "buenas" para los andaluces "en un contexto de colapso de los servicios públicos, de inseguridad y de mucha inestabilidad provocada por la invasión migratoria promovida por el Gobierno".

Por su parte, el portavoz parlamentario de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha confirmado este viernes que hay "buena disposición" entre su partido y el PP-A en el marco de las negociaciones abiertas para buscar un posible acuerdo de gobernabilidad en esta comunidad autónoma tras las elecciones del pasado 17 de mayo, en las que el PP-A se quedó a dos escaños de la mayoría absoluta, y ha incidido en priorizar las "medidas" que se acuerden sobre "quién las ejecuta", sin confirmar o descartar así si Vox querría formar parte de un gobierno de coalición con los 'populares'.