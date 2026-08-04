Lucena del Puerto (Huelva) se prepara para sus Fiestas Patronales en honor a la Virgen de la Luz

Presentación de las Fiestas Patronales en honor a la Virgen de la Luz de Lucena del Puerto. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El municipio de Lucena del Puerto (Huelva) se prepara ya para vivir con intensidad las Fiestas Patronales en honor a la Virgen de la Luz, que se desarrollarán del 14 al 16 de agosto. El ayuntamiento de la localidad ha presentado una programación dirigida a todos los públicos y a todas las edades, y que cuenta como gran novedad este año la ofrenda floral de los Quintos a la patrona.

La diputada provincial Carmen Díaz, junto con el alcalde de Lucena del Puerto, Álvaro Regidor, han presentado este martes la programación que incluye la salida procesional de Nuestra Señora de la Luz, el próximo 15 de agosto por las calles de la localidad, según ha informado la institución provincial en una nota.

La diputada provincial ha asegurado que desde la Diputación de Huelva creen en una cultura que "no solo se contempla, sino que se vive, que une a las personas, fortalece a los municipios y convierte nuestras raíces en el mejor lugar desde el que seguir creciendo". Por eso, ha añadido "apoyar estas fiestas es también apostar por los pueblos, por su patrimonio, por sus costumbres. Y por esa forma, tan nuestra, de encontrarnos en la plaza, de abrir las puertas a quienes vuelven y de hacer sentir en casa a quienes nos visitan por primera vez".

Por su parte, el alcalde de la localidad ha señalado que la Virgen de la Luz representa "no solo una devoción histórica en la provincia, sino el símbolo de la unidad, de la esperanza y de la protección para generaciones y generaciones de luceneros que año tras año han depositado en ella sus alegrías, sus preocupaciones y sus mejores deseos".

"Tras casi 525 años de devoción, su presencia sigue siendo el nexo que une nuestro pasado con el presente y el legado que transmitimos con orgullo a quienes tomarán el relevo en el futuro", ha dicho Regidor.

El alcalde ha anunciado que este año, como gran novedad, se realizará el día 14 una ofrenda floral a la patrona que cerrarán los Quintos, jóvenes que en este año 2026 cumplen los 18 años. El día 15, día de la Asunción de la Virgen, tendrá lugar la Función Principal, a partir de las 20,00 horas y al finalizar será la procesión de Nuestra Señora de la Luz a hombros de los Quintos, ofreciendo posteriormente en el recinto ferial la actuación musical de la cantante Joana Jiménez.

Tanto para el viernes 14 como para el domingo 16 se ha diseñado una programación que incluye actividades para todos los públicos y como actuaciones musicales como la del Granuja y sus majaras, o los Yakis. También habrá fiesta con Djs y espectáculos circenses.

En cuanto a la programación deportiva, que comenzó este pasado lunes, 3 de agosto, con un torneo de voley playa, y continuará el miércoles con el campeonato de tiro al neumático, se ha diseñado también otras muchas actividades que incluyen el torneo de fútbol 3x3, competiciones de natación, tiro con arco, carreras de cinta en bicicletas, así como una fiesta del agua en el recinto ferial con tobogán acuático e hinchables, y el concurso de tracción de cuerda y carrera de sacos. También los días 5, 6 y 7 de agosto se celebrará el torneo de pádel en el polideportivo municipal 'Santiago Mora Reales'.