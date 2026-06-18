Luis de Vega reflexiona sobre la ética del fotoperiodismo en una exposición en el Centro de la Comunicación de Huelva

Archivo - Centro de la Comunicación Jesús Hermida. Imagen de archivo. - ASOCIACIÓN DE LA PRENSA DE HUELVA - Archivo

HUELVA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Centro de la Comunicación Jesús Hermida ha inaugurado en la tarde de este jueves la exposición 'Un mundo en conflicto. Ética y fotoperiodismo', del fotoperiodista onubense Luis de Vega. Se trata de una muestra que forma parte del ciclo 'Ética y Comunicación', impulsado por el Centro de la Comunicación y la Asociación de la Prensa de Huelva para reflexionar sobre los desafíos del periodismo y la comunicación en la sociedad contemporánea.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota de prensa, la primera actividad de este ciclo ha abordado, a través de la exposición y su posterior charla, el papel del fotoperiodismo en zonas de conflicto a través de la experiencia profesional de Luis de Vega, reportero gráfico con una amplia trayectoria internacional. La iniciativa invita a reflexionar sobre la responsabilidad de quienes documentan la realidad, los dilemas éticos que afrontan en el ejercicio de su trabajo y el impacto que las imágenes tienen en la construcción de la opinión pública.

A la inauguración ha asistido el Concejal de Cultura y Patrimonio Arqueológico del Ayuntamiento de la capital, Nacho Molina, quien ha destacado la "importancia" de este tipo de propuestas para "fomentar una mirada crítica sobre la información que consumimos cada día y poner en valor el trabajo de quienes ejercen el periodismo desde el rigor, la responsabilidad y el compromiso con la verdad".

Al mismo tiempo ha señalado que el Centro de la Comunicación Jesús Hermida "sigue consolidándose como un espacio de referencia para el análisis y la divulgación de los grandes retos de la comunicación actual, acercando a la ciudadanía experiencias y testimonios de primer nivel".

Por su parte, la presidenta de la Asociación de la Prensa de Huelva, Aurora Smet, ha destacado que iniciar este ciclo con la experiencia y la mirada de un profesional como Luis de Vega supone "una oportunidad excepcional para reflexionar sobre los valores que deben seguir guiando el ejercicio del periodismo".

Asimismo, ha señalado que 'Ética y Comunicación' "nace con la vocación de generar espacios de encuentro y debate en torno a los grandes desafíos que afrontan hoy los medios y los profesionales de la información, en un momento especialmente relevante para reforzar el compromiso con el rigor y la responsabilidad informativa".

Bajo el concepto "fotografiar y dudar", la exposición reúne una selección de imágenes captadas por Luis de Vega durante algunas de las coberturas informativas más relevantes de los últimos años, entre ellas los conflictos de Ucrania y Oriente Próximo o la pandemia de la Covid-19. A través de estas fotografías, el autor plantea una reflexión sobre los límites éticos del fotoperiodismo en una época marcada por la sobreabundancia de imágenes y la inmediatez de las redes sociales.

El fotoperiodista ha indicado que "vivimos en un mundo en el que todo se fotografía y se graba de manera compulsiva, por eso resulta más necesario que nunca preguntarse qué merece ser fotografiado, cómo debe hacerse y cuál es la responsabilidad de quien sostiene una cámara frente a una realidad compleja".

El autor ha señalado además que la muestra pretende "abrir preguntas más que ofrecer respuestas, generar dudas y propiciar una reflexión sobre las decisiones que acompañan siempre al acto de fotografiar".

La inauguración ha incluido también una conferencia en la que el reportero ha desvelado la historia que hay detrás de cada imagen y ha compartido con el público algunas de sus experiencias sobre el terreno, profundizando en los desafíos éticos a los que se enfrentan los profesionales que informan desde escenarios de guerra, crisis humanitarias o acontecimientos de gran impacto social.

La exposición podrá visitarse en el auditorio del Centro de la Comunicación Jesús Hermida hasta el próximo 21 de agosto, de lunes a viernes de 9,30 a 13,30 horas, y los martes y jueves de 17,00 a 20,00 horas.