Luz verde a las Medallas de la Universidad de Huelva 2026, una de ellas para el actor Antonio Banderas

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Huelva ha aprobado, en su sesión celebrada este 27 de febrero, la propuesta del rector, José Rodríguez, para la concesión de las Medallas de la UHU 2026, el más alto galardón que concede anualmente la institución académica.

Así, como ya anunciara la Onubense, las Medallas de la UHU 2026 recaerán en la exrectora María Antonia Peña Guerrero; el actor malagueño Antonio Banderas; el catedrático de Química Inorgánica Pedro J. Pérez Romero; la catedrática de Historia Contemporánea Encarnación Lemus López; y, a título póstumo, José Enrique Sánchez Núñez.

Con esta aprobación formal por parte del máximo órgano de gobierno universitario culmina el procedimiento institucional para la concesión de unas distinciones que simbolizan el reconocimiento público de la Universidad a "trayectorias de excelencia, compromiso y estrecha vinculación con la Onubense", según ha indicado en una nota.

Las Medallas constituyen una "expresión del agradecimiento" institucional a "quienes, desde distintos ámbitos del conocimiento, la cultura, la gestión o el servicio público, contribuyen al fortalecimiento, prestigio y proyección social de la Universidad de Huelva".

La concesión de estas distinciones se enmarca en la celebración del Día de la Universidad, una cita anual de carácter académico e institucional que "pone en valor la trayectoria colectiva de la comunidad universitaria y refuerza los principios que definen a la educación superior pública: rigor, servicio a la sociedad, generación de conocimiento y compromiso con el territorio".

La entrega de las Medallas, a excepción de la concedida a Antonio Banderas, que no podrá asistir al acto, tendrá lugar el próximo 3 de marzo en el transcurso de la ceremonia oficial. El acto académico comenzará a las 12,00 horas en el Aula Magna del edificio Jacobo del Barco, en el Campus del Carmen, y seguirá la secuencia habitual de esta conmemoración.

En primer lugar, se celebrará la investidura de los nuevos doctores y doctoras por la Universidad de Huelva, uno de los momentos más significativos del calendario académico, en el que la institución reconoce la culminación de la formación investigadora y la incorporación plena a la comunidad científica. A continuación, se procederá a la imposición de las Medallas de la UHU 2026, acto solemne mediante el cual la Universidad hará efectivo el reconocimiento aprobado por su Consejo de Gobierno. La ceremonia concluirá con la intervención del rector, quien cerrará el acto con su discurso institucional.

Con esta jornada, la Universidad de Huelva reafirma "su voluntad de reconocer públicamente el talento, la dedicación y el compromiso con los valores universitarios", al tiempo que "consolida una tradición que subraya la dimensión académica, social y cultural de la institución en su entorno".