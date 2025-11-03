La LV edición del Belén Viviente de Beas (Huelva) abrirá sus puertas al público el 29 de noviembre

BEAS (HUELVA), 3 (EUROPA PRESS)

La 55 edición del Belén Viviente de Beas (Huelva) será inaugurado el día 28 de noviembre para que, a partir del día 29, la ciudadanía pueda visitar un año más el belén viviente más antiguo de Andalucía.

De este modo, según ha indicado en una nota la Hermandad de los Clarines, que se encarga de los preparativos, el belén podrá ser visitado los días 29 y 30 de noviembre, 6, 7, 8, 13, 14, 20, 21, 25, 27, 28 de diciembre y 1, 3 y 4 de enero.

Los horarios de apertura serán, los sábados y los días 25 de diciembre y 1 de enero, de 15,30 a 19,30, y los domingos y días 6 y 8 de diciembre, de 11,00 a 13,00 y de 15,30 a 19,30. Por su parte, los días escolares, 11 y 17 de diciembre, abrirán las puertas de 10,00 a 13,00.

Así se ha dado a conocer durante la presentación este fin de semana del cartel de este Belén Viviente que convierte al municipio en "el pueblo de la auténtica Navidad", ya que cada año recibe "a miles de visitantes".

En cartel de la LV Edición del Belén Viviente de Beas ha sido realizada por el cartayero José Román, catedrático de Historia e hijo predilecto de Cartaya, y gran aficionado a la pintura. El autor ha realizado una obra en la que plasma dos temas centrales: Beas y Belén. Es por ello que su obra tiene como centro la representación de las figuras de María, José y el niño --para cuya elaboración se ha basado en imágenes reales de figurantes del Belén-- inspirándose en la técnica de pintura naif, que se caracteriza por la ingenuidad, la espontaneidad y la sencillez.

Las figuras centrales tienen de fondo un tapiz con la Torre de Beas que, a su vez, cuelga del balcón central del Ayuntamiento de la localidad, y todo ello rodeado de otro emblema para los beasinos como son las ramas de olivo.