La macrocolecta de verano en Huelva alcanza el objetivo previsto al registrar 339 donaciones de sangre y plasma

Archivo - Donación de sangre en Huelva. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

HUELVA 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Huelva ha obtenido un total de 339 donaciones (322 de sangre y 17 de plasma) en la primera macrocolecta del año, celebrada esta semana en la capital. A las donaciones realizadas, con las que se han alcanzado una vez más los objetivos previstos, hay que sumar 11 personas registradas como donantes de médula ósea.

Así lo han indicado desde la Delegación en Huelva de la Consejería de Sanidad a Europa Press, que señala que, además, se han conseguido 20 nuevos donantes en esta cita que ha tenido lugar señalando que en el Campus de La Merced de la Universidad de Huelva. Esta campaña de donación tenía como objetivo reforzar las reservas de componentes sanguíneos antes del periodo vacacional y asegurar que los hospitales de la provincia puedan seguir desarrollando su actividad asistencial con total normalidad.

Gracias a la colaboración de los donantes, se contribuye a garantizar que ninguna persona que necesite una transfusión o tratamiento dependiente de la sangre vea comprometida su atención sanitaria, posibilitando de esta forma una respuesta adecuada a las necesidades transfusionales de los centros sanitarios onubenses.

Se trata de la segunda de las cuatro grandes campañas de donación que el Centro de Transfusión organiza anualmente, una iniciativa que no solo permite cubrir las necesidades diarias del sistema sanitario, sino que también pone de manifiesto el compromiso y la generosidad de la ciudadanía con quienes atraviesan momentos difíciles.

Por ello, la Delegación ha subrayado que la implicación de los onubenses "sigue siendo esencial" para mantener unas reservas de sangre "que permitan salvar vidas cada día". La campaña ha cumplido otro de sus objetivos, ya que buscaba sumar nuevos donantes --20 personas se han hecho nuevas donantes--, especialmente entre los jóvenes, con el objetivo de despertar "una conciencia solidaria duradera" y convertir la donación en un hábito "capaz de ofrecer esperanza a quienes más lo necesitan".

En este sentido, recuerda que en la provincia se requieren una media diaria de 80 donaciones de sangre para cubrir las necesidades generadas desde el sistema sanitario y que puedan seguir realizándose todos aquellos actos médicos y quirúrgicos que precisan de una transfusión sanguínea.

Junto con estas campañas, los onubenses que quieran donar también pueden acudir directamente al Centro de Transfusión, que se encuentra ubicado en el recinto del Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez, abierto al público de lunes a viernes de 09,00 a 14,30 horas y los miércoles también de 15,30 a 21,00 horas. Para donar plasma se recomienda pedir cita previa en los teléfonos 959 01 60 23 y 959 01 60 24.

MÁS INFORMACIÓN PARA DONAR

La información sobre el horario y lugar de las colectas que se realizan por toda la provincia está disponible en la web del SAS --www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud--, accediendo al apartado específico denominado 'Donar sangre' en el bloque para Ciudadanía, y a través de las aplicaciones para móviles 'Dona Sangre Andalucía' y 'Salud Andalucía', esta última donde se centralizan todas las aplicaciones móviles institucionales relacionadas con Salud. Ambas se pueden descargar en las plataformas Google Play Store y App Store.

También se puede disponer de más información en los perfiles de Facebook, 'X' e Instagram del centro (@donanteshuelva). Desde el Centro de Transfusión se anima a la ciudadanía a colaborar en la difusión de las colectas a través de WhatsApp y de las redes sociales. El apoyo continuo de la población resulta fundamental para alcanzar a más personas y atraer a nuevos donantes que se sumen a esta RED de VIDA y tomen el relevo de aquellos más veteranos que ya no pueden seguir donando.

La donación de sangre no supone ningún riesgo para la salud y es un gesto que salva vidas, pudiendo las mujeres donar tres veces al año y los hombres cuatro, con un intervalo mínimo de dos meses entre donación, mientras que el plasma se puede donar cada 14 días. Los requisitos básicos para donar son tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos, no padecer anemia y no presentar riesgos de enfermedades transmisibles.

Aunque el grupo sanguíneo más demandado actualmente es el A positivo, por sus especiales características inmunológicas tiene gran importancia el 0 negativo. En cualquier caso, el Centro de Transfusión hace hincapié en que todos los grupos sanguíneos son "fundamentales y necesarios" para las necesidades transfusionales de los hospitales.