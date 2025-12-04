Los maestros del belenismo andaluz se dan cita en Huelva en la muestra 'El Belén según Andalucía'

Muestra 'El Belén según Andalucía' en la Sala de la Provincia. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Huelva ha inaugurado en la Sala de la Provincia la tercera edición de 'El Belén según Andalucía', una muestra que reúne a diecinueve creadores procedentes de cinco provincias y que podrá visitarse hasta el próximo 7 de enero.

El presidente de la institución, David Toscano, ha presidido el acto de apertura de una edición que este año vuelve a crecer y que "sitúa al talento onubense en un lugar protagonista dentro del panorama belenista andaluz". Comisariada por Rocío Calvo Lázaro, la exposición ha ampliado su alcance con la incorporación de obras de Córdoba y Málaga, que se suman a las ya habituales de Huelva, Sevilla y Cádiz, consolidando así un mapa artístico diverso y representativo del belenismo actual, ha indicado la institución supramunicipal en una nota.

Toscano ha agradecido "la ilusión, dedicación y maestría" de todos los participantes, subrayando que la muestra "es una evocación del espíritu navideño, de nuestra identidad cultural y de las raíces que compartimos en toda Andalucía", al tiempo que ha destacado que "el belén es una forma de expresar quiénes somos. Son piezas que conservan la memoria de nuestros pueblos y que siguen emocionando, generación tras generación".

En esta edición, la Diputación ha querido dar un reconocimiento especial a los creadores onubenses, coincidiendo con la reciente constitución de la Asociación Profesional de Arte Sacro Onubense (Apaso). La muestra reúne obras de referentes como Elías Rodríguez Picón, de Rociana del Condado, y Alberto Germán Franco, de Aracena, junto a las piezas de Manuel Rodríguez González, Mario Moya y los jóvenes Josema López Vidal, Guillermo Navarro Barba y Alejandro Márquez Garrido, representantes de una nueva generación que asegura la continuidad del arte sacro provincial.

Entre las obras expuestas destaca la Sagrada Familia de Alberto Germán Franco, realizada en resina con cargas de terracota y fibra de vidrio, una pieza concebida como un bloque compacto que reinterpreta la iconografía tradicional desde una sensibilidad contemporánea. La obra, basada en el modelado y con una pátina que realza el material primigenio, encarna una mirada humanista a la escena familiar, con especial relevancia de la figura de San José.

Toscano ha reconocido también "la labor rigurosa y detallista" de la comisaria y animó a la ciudadanía a visitar una exposición que, según afirmó, "abre la Navidad en nuestra provincia y está pensada para despertar la emoción y la ilusión propias de estas fechas".

'El Belén según Andalucía' se ha consolidado como una de las citas culturales más esperadas del calendario navideño provincial, un espacio donde conviven tradición y nuevas miradas que mantienen vivo el belenismo y lo proyectan hacia lenguajes contemporáneos. La muestra podrá visitarse en la Sala de la Provincia de la Diputación de Huelva hasta el 7 de enero.