'En marcha al pasado' ofrece un recorrido visual por distintas épocas en la Sala de la Provincia de Huelva

HUELVA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Huelva acoge en la Sala de la Provincia la exposición 'En marcha al pasado', una muestra que reúne una selección de fotografías dedicadas a la recreación histórica y que permite al público recorrer visualmente distintas épocas mediante escenas y retratos de notable fuerza expresiva.

Según ha informado la institución provincial en una nota, el presidente de la Diputación, David Toscano, ha inaugurado la exposición acompañado por el subdelegado de Defensa en Huelva, Manuel Barrera; el director del Museo Histórico Militar de Sevilla, Luis Rivero; y el propietario de La Casa del Recreador, Francisco Rivero. También asistieron la diputada de Cultura, Gracia Baquero, y el concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Huelva, José Manuel Moreno.

Toscano ha enmarcado que la iniciativa invita a "recorrer el pasado desde una mirada tan original como rigurosa" y puso en valor la recreación histórica como "un puente entre el arte, la historia y la memoria", que permite acercarse a episodios fundamentales con "emoción, respeto y una visión contemporánea del patrimonio". Según el presidente, las fotografías no solo evocan estéticamente el pasado, sino que funcionan como herramienta educativa y lenguaje visual para comprender los orígenes y valorar el tiempo presente.

El subdelegado de Defensa, Manuel Barrera, ha resaltado la importancia de acercar el patrimonio histórico-militar a la ciudadanía desde una perspectiva divulgativa y rigurosa. Por su parte, Luis Rivero ha subrayado la labor de los grupos de recreacionismo histórico para dotar de fidelidad y precisión a las escenas representadas.

Francisco Rivero ha afirmado que la exposición es posible gracias al trabajo de recreadores que actúan como voluntarios culturales y a la coordinación y cofinanciación de La Casa del Recreador, que ha permitido construir una muestra rigurosa y divulgativa.

'En marcha al pasado' incluye trabajos de Ana Misus, Christian Kempin, Cristóbal Cruz, Diego Casillas, Inés Amato, Juan Manuel Amante, Manuel Iglesias, Patricia Jiménez, Valentín Gómez y del comisario Javier Tamargo, con fotografías que abarcan desde la antigüedad hasta épocas recientes, realizadas mediante un minucioso proceso de documentación y cuidada puesta en escena.

El proyecto es fruto de la colaboración entre la Diputación de Huelva, la Subdelegación de Defensa, el Centro de Historia y Cultura Militar Sur, el Instituto de Historia y Cultura Militar y La Casa del Recreador. La exposición permanecerá abierta al público hasta el 29 de noviembre.