Marín (Cs) afirma que Susdana Díaz "apoyo" en 2012 que los andaluces paguen el impuesto de hipotecas "más alto de España

Publicado 09/11/2018 14:15:04 CET

BOLLULLOS PAR DEL CONDADO (HUELVA), 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Ciudadanos (Cs) a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Juan Marín, ha manifestado este viernes que la actual jefa del Ejecutivo andaluz, Susana Díaz, "apoyó" en el año 2012, en su etapa como consejera de la Presidencia de la Junta, un decreto que provocó que los andaluces paguen el impuesto de actos jurídicos documentados, el de las hipotecas, "más alto" de España.

En comparecencia ante los medios de comunicación durante una visita al municipio onubense de Bollullos Par del Condado, Marín se ha referido al anuncio de la presidenta de la Junta de que su Gobierno adoptaría medidas para paliar la sentencia del Tribunal Supremo sobre que el pago del citado impuesto recaiga sobre los ciudadanos y no sobre los bancos.

Tras recalcar que a su formación no le gusta la citada sentencia, el candidato de Cs ha recordado que Susana Díaz cuando era consejera de Presidencia de la Junta en el año 2012 "apoyó" un decreto del Gobierno de José Antonio Griñán por el que se subía el tipo impositivo de este impuesto del 1,2 al 1,5.

"Hace apenas seis años, Díaz, Griñán y el PSOE-A condenaron a los andaluces a tener que pagar el impuesto de actos jurídicos documentados más alto de España", según ha denunciado Marín, quien ha preguntado a la presidenta por qué no apoyaron a Cs en el Parlamento cuando defendió una bonificación del impuesto de actos jurídicos documentados.

"No nos tragamos que ahora se le encienda la bombilla y anuncie medidas", según ha señalado, al tiempo que ha denunciado que ni PSOE ni PP "han hecho nada" por quitar este impuesto en 25 años cuando han estado en el Gobierno de España.

Ha manifestado que es "bochornoso" que PSOE y PP hayan tardado 25 años en darse cuenta que los ciudadanos pagaban este impuesto: "Han gobernado con mayorías absolutas en España y nunca se habían dado cuenta hasta que el Tribunal Supremo dicta una sentencia que no comprende absolutamente ningún español".

A partir de ahí, según ha denunciado, ambos partidos se han embarcado en una "subasta electoral por ver quién baja más los impuestos", lo que es una "tomadura de pelo" a todos los españoles.

Por otro lado, preguntado sobre la posibilidad de que se instaure un posible pago por el uso de las autovías para garantizar su mantenimiento, Juan Marín ha indicado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "cada día se levanta con una idea nueva". Ha indicado no se puede plantear un impuesto a las autovías para garantizar su mantenimiento, porque eso podría "albergar algún principio de inconstitucionalidad".

En su opinión, es un debate que el PSOE quiere abrir porque sigue buscando como "meterle la mano en el bolsillo a los españoles", que ya tienen que pagar muchos impuestos que tienen que ver con que los vehículos circulen.

Para Marín, estas "ocurrencias" de José Luis Ábalos (ministro de Fomento) y de Sánchez "vienen de la mano de Podemos, ya que se trata de seguir subiéndoles los impuestos a todos los españoles" y buscar dinero por donde no lo hay para que ellos, en definitiva, "hagan lo que quieren hacer, dedicarse una vez más a no evaluar nada y no mirar la eficacia de las políticas que ponen en marcha y a ponernos la vida más difícil".